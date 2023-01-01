要加油看過來！2日起汽油調漲0.4元、柴油降0.1元
台灣中油自明（2）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.3元及0.8元。
記者許家禎／台北報導
本週受俄羅斯表示不排除減產原油以因應制裁、中國宣布解除入境隔離措施等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價上漲1.98美元，新臺幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算漲幅為2.03%。
按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲0.7元及0.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0元及0.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.3元及0.8元，國內汽油實際價格每公升調漲0.4元、柴油調降0.1元。
中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.3元及0.8元均由台灣中油吸收，累計111年至11月底止，台灣中油共吸收約447億元。