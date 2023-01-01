小孩回來了！罕見吐心情　曝「天王星新團名」

天王星日前預告，將在元旦直播揭曉全新團名，今（1）日凌晨一點，4位成員高胥崴、蔡承祐、高有翔、吳昱廷跨年演出結束後，即在保母車上開啟直播，同時官方帳號更改為「unus__official」，並釋出全新團名logo及動態視覺。引人注意的是，小孩也現身直播，分享近期心情。
記者吳雨婕/綜合報導
團名「U:NUS」由天王星的英文「Uranus」演變而來，其中的R和A延伸成團名背後「Reborn to be Alive」重生精神，兩個字母也化作「：」符號，以冒號型態重現，象徵全新團體的誕生心繫歌迷，將在你（U）與我（US）之間開啟無限可能，持續創造屬於「我們」的未來續篇。而「unus」在拉丁語中包含「一」以及「獨一無二」的涵義。
U:NUS也預告即將登上「2023超級巨星紅白藝能大賞」，帶來新歌完整首演以及更多驚喜，並率先透露天王星成員小孩在這次演出籌備中擔任要角，參與了整個舞蹈的編排。小孩也現身加入直播，分享編舞心情：「這首歌給我很深情的感覺，也是第一次整支舞都是我編的，所以花了很多心思，想要讓大家在舞台上畫面感是好看的。」五人自然嘻笑互動，團魂不滅，從節目持續的好交情展露無遺。
最後提及新年新希望，團長高胥崴也表示：「吸引力法則很重要，今年等於是我們的起頭，特別需要宇宙的力量。」而線上有粉絲留言表示，在跨年舞台聽到新歌直接哭了，團員們也透過直播安撫：「不哭不哭，我們是正面的」，更感性說道：「已經沒有什麼好難過的，都是以祝福的心態，祝福你們、祝福我們，我們不悲傷了，現在都是正能量。」