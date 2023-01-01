元旦升旗　盧秀燕許下3個新希望

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盧秀燕表示，過去三年嚴峻的疫情已逐漸平緩、穩定，使今年更令人期待，充滿希望，她也許下3個願望，第1個願望是讓台中更繁榮富裕，市府帶頭拚經濟，提高市民所得、增加就業機會、降低失業率，讓市民享受「富市台中、新好生活」。
她的第2個願望是「市民平安健康」。她說，市民的平安健康無可取代，市府今年在治安公安食安、空品環保的市政工作將會持續改善；第3個願望則是希望台中繼續連霸最幸福、宜居的城市，今年市府將把教育文化、幼托社福、青年發展等仍會列為施政重點，持續加強。她也相信，只要市府和市民一起團結努力，3個願望今年一定能達成。
盧秀燕指出，感謝市民支持，讓她順利打破連任魔咒，當選台中市長，因此今年元旦升旗主題為「台中幸福二連霸」，她的第二任期不會鬆懈，將率領全體內閣首長更加努力，做得更好，讓台中連霸幸福城市。
今升旗典禮，盧秀燕現場也邀請上萬民眾和全體人員，一起倒數三、二、一拋灑黃、紅、藍幸福彩帶雨，同聲高喊「幸福在一起、讓台中更好」。她也感謝勇奪職棒總冠軍二連霸中信兄弟隊總教練林威助、投手吳哲源、陳柏豪、捕手高宇杰及內野手馬鋼等擔任領唱人，還有台中女中同學帶領國旗進場，台中女中樂隊更現場演奏莊嚴的國旗歌，讓大家熱血澎湃、團結在一起。
民政局長吳世瑋表示，過去四年在市民及市政團隊努力下，台中創下許多佳績，近期揭曉「2022縣市幸福指數大調查」，台中更以75.4%的施政滿意度勇奪六都第一，獲得市民迴響，代表過去四年走對方向。市府也積極增加就業機會、降低失業率，據行政院主計總處統計，台中市不僅勞動參與率全國最高、失業率更是六都最低。
此外，今年元旦升旗典禮特別推出「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」，5000份限量好禮，別具收藏紀念價值，一早民眾便陸續聚集現場排隊領取。