長榮航勤員工請假、影響逾4千名旅客　桃機成立應變小組

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長榮航勤負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙與航機清潔等工作，這次雖發出1個月年終，並允諾加薪2000元，但有部分員工因近一年來勞力搬卸貨件業務暴增，最後卻只拿到1萬元而感到不滿。
據了解，這次長榮航勤有百名員工元旦「依法休假不加班」，造成許多航班延誤，長榮航表示，長榮航勤已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。
長榮航表示，今日出境班機皆出現0.5到2小時延誤，約20個航班誤點。而桃園機場公司已於第一時間調度機坪空橋提供接續到場航班使用，並於8時30分立即成立緊急應變小組，並邀集長榮航勤、長榮航空等相關單位，討論應變方案。
桃機公司表示，統計截至11時為止，共延誤出境31班次（客機24、貨機7），入境16班次（客機13、貨機3），約2965旅客出境受影響，入境影響1190人，總計影響4155名旅客。
桃機公司指出，目前已紓解出境客機共17班次，機場公司將持續掌握航班到離場及旅客登機情形，協調人力支援，以及要求餐飲業者增加餐飲，服務滯留航廈旅客。同時也請長榮航空、長榮航勤公司調派支援員工，提供受影響旅客必要的服務，並維持航廈之正常運作，也建議旅客出發前可向航空公司洽詢。