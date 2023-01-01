心臟衰竭又如何！他裝上「磁浮心臟」征服中國脫口秀舞台

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而醫師告訴王十七，如果未來他的病情加重，發展成心臟衰竭，就得必須接受心臟移植手術，但當時手術費用高達人民幣80萬元（約新台幣354萬元），對當時的他來說，是一筆非常龐大的費用。
這種病會導致心肌損傷，損傷後的心肌無法有效將血液泵出心臟，但靜脈血又會持續不斷流入，導致心腔內血液淤滯，讓心臟擴張變形，因而被稱為「心臟的癌症」；身高一百九、平時又熱愛運動的王十七聽了相當無奈，他怎麼也想不到自己的心臟會出問題。他先後在瀋陽、北京的醫院輾轉看病，最終等來的診斷都是「無法根治」，只能用藥物維持，直到找到合適的配型做心臟移植。
王十七表示，在那次倒地不底的經驗過後，他經常感覺身體乏力、躺平時難以呼吸、睡不著覺、喘不上氣，然而想要完成心臟移植手術就得等到匹配的心臟，只是器官移植並不容易，只是一個平凡數學老師的他既沒有錢，也沒有權能夠排到移植手術的優先順序。
醫生告訴他，對他的心臟最好的決定是移植人工心臟，但當時人工心臟還是一個巨大的體外機器，王十七只好繼續選擇保守治療。直到2019年，他收到17年來的第4份病危通知書，身體情況快速惡化。
當時中國自主研發的全磁懸浮人工心臟臨床試驗已經開始。當時的技術下「第四代磁懸浮人工心臟」厚度只有26毫米、直徑50毫米，僅有乒乓球大小。通電後，可以帶動血液實現流動，協助心臟完成「泵」的功能。
王十七決定接受醫師的建議真正放手一搏，這場手術最後由中國心血管領域的領軍人物作為主刀，十幾個醫護用了6個小時，才完成這場複雜的「中國心」植入手術，而結果的確讓他幸運存活下來；距今手術也已經成功2年了，他每兩天可以騎行15公里，像正常人一樣生活，除了身上必須隨身攜帶充電器和2顆電池，準備隨時給心臟充電外，他沒有心跳、到機場還過不了電子安檢門，其餘生活上和一般人並沒有任何兩樣，甚至相當健康。
重獲新生的王十七也決定離開校園，將自己的人生經驗當作「段子」作為脫口秀表演素材，並把「17」這個自己的幸運數字當作藝名。他說自己為了這顆人工心臟，足足等了17年，並把自己的故事用輕鬆幽默的方式講述給大眾，打動了不少觀眾。