航勤員工請假航班大亂 長榮航工會：人力要足、提高薪資
長榮海運年終45個月羨煞眾人，但傳出同集團的長榮航勤有部分員工年終只有1個月，引發員工不滿「集體請假」，根據桃機公司統計，截至11時為止，共延誤入出境共47班次，影響逾4000名旅客。為此，長榮航空企業工會今（1）日發出聲明，表示如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況也日趨嚴重。
記者許家禎／台北報導
長榮航力拚客貨運回升，今年前三季稅後純益63.89億元，每股純益1.21元，這次發出3個月的年終獎金，並且宣布加薪。不過同集團的長榮航勤卻沒有好「薪情」，傳出有部分員工年終只有1個月，引發大量航勤人員嚴重不滿，自發性「依法休假不加班」，也導致今日諸多航班嚴重延誤。
長榮航空企業工會發出聲明表示，長榮航勤是長榮航空的子公司，員工負責機坪裝卸、搬運、清艙等高強度的勞力工作，如果沒有航勤人員忍受風吹雨淋日曬和輪班出勤，航班難以正常運作，但血汗勞動一直沒有換來合理的薪資水平，人力不足的情況日趨嚴重。也導致長榮航空地勤自己人力不足的情況下，也需要加班支援行李搬運等工作。
工會一向主張，改善勞動條件、提高員工向心力，是支撐更促進航空業營運的不二法門。希望長榮集團能看到基層員工的期盼，提高集團各部門的年終獎金和薪資水平，實施國定假日出勤兩倍薪，鼓勵員工，才能留住人才，補足機場嚴重不足的人力，讓航空業更能正常運作。