台南市三線一警官驚傳恐嚇取財！遭「學弟」連開8槍逮捕
台南市警察局一名「三線一星」莊姓秘書室主任，疑似在跨年夜當晚於新竹縣涉入一起恐嚇取財案，轄區警方獲報後出動圍捕，莊姓主任不僅逃逸，甚至還駕車衝撞警車，新竹橫山分局員警連開9槍後才順利將人逮捕，針對此事，南警局今（1）日強調絕不護短，已派員北上配合當地檢警調查，並先將莊員改調非主管職務專員，稍後橫山分局也將於15時召開記者會公開說明該案偵辦進度。
編輯中心／綜合報導
據了解，新竹縣橫山分局在12月31日晚間10點多獲報，有多位不明人士闖入新竹縣橫山鄉一處民宅恐嚇取財，然多名嫌犯見警方趕到，不僅極力反抗，還衝撞警車欲逃逸，警方只好連開8槍後制止，並將一行人帶回警局釐清案件。
沒想到，其中一名犯嫌為台南市警察局一名「三線一星」督察，台南市警局稍早澄清，經查證後該員為台南市警察局秘書室莊姓主任，針對本案，目前決定將莊員改調非主管職務專員等候調查，再視涉案情節追究行政責任及考核監督責任，同時也已指派督察長率查案人員前往新竹縣警局橫山分局，全力配合新竹地檢署及新竹縣警察局進行調查偵辦。
台南市警局強調「勿枉勿縱，若有不法，絕不護短」，對警察風紀採取高道德標準，零容忍任何瑕疵，涉及違紀不法立即斷然處置、嚴予究責。（編輯：林莞茜）