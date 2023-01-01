中職／下一個林襄就是妳！樂天女孩海選

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熱愛表演，有志參加2023 Rakuten Girls徵選且無任何演藝經紀約的女孩請注意！備妥自己的基本90秒肢體表演影片(非歌唱、才藝類)上傳至YouTube ，影片標題設定為：2023樂天女孩Are U Ready＋參賽者名字，於影片說明中敘明自我介紹，再將影片網址及聯絡電話私訊Rakuten Girls樂天女孩官方粉專即可參加資格及書面徵選，2月8日前通知是否進入公開甄選，無符合公開甄選者將不另外通知。
2023Rakuten Girls正式成員遴選辦法 ：
1、備妥本人90秒表演影片(非歌唱類)上傳至YouTube ，影片標題請寫：2023樂天女孩Are
U Ready－參賽者姓名。EX：2023樂天女孩Are
U Ready－籃小O。
2、於影片說明中敘明自我介紹，加強標記 #2023樂天女孩Are
U Ready， #並將影片網址及聯絡電話私訊樂天女孩官方粉專即可參加資格選。
3、2023年2月5日前，通知進入公開甄選，無入選者將不另外通知。
4、收件截止日期：2023年1月30日
5、報名者所提供之個人資料，主辦單位將依個人資料保護法辦理，僅作為本活動及未來相關行銷活動等目的使用，確認報名者在送出資料後，即視同主辦單位、承辦單位作使用，同意配合比賽相關活動、宣傳活動、花絮拍攝、媒體報導、公開播映等。
6、公開甄選：2023年2月18日 （屆時直播平台待公布）