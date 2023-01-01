MLB／「是時候了！」　前馬林魚守護神宣告引退

中職／下一個林襄就是妳！樂天女孩海選

▲樂天女孩海選。（樂天提供）
▲樂天女孩海選。（樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

睽違一年！2023樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls「正式成員」再度啟動海選，即日起至2023年1月30日止，廣邀愛秀樂情的妳，站在2023年的全猿主場，面對全新誕生的樂天女孩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Are  U Ready? 猿來是妳！

熱愛表演，有志參加2023 Rakuten Girls徵選且無任何演藝經紀約的女孩請注意！備妥自己的基本90秒肢體表演影片(非歌唱、才藝類)上傳至YouTube ，影片標題設定為：2023樂天女孩Are U Ready＋參賽者名字，於影片說明中敘明自我介紹，再將影片網址及聯絡電話私訊Rakuten Girls樂天女孩官方粉專即可參加資格及書面徵選，2月8日前通知是否進入公開甄選，無符合公開甄選者將不另外通知。

 2023Rakuten Girls正式成員遴選辦法 ：

1、備妥本人90秒表演影片(非歌唱類)上傳至YouTube ，影片標題請寫：2023樂天女孩Are 

U Ready－參賽者姓名。EX：2023樂天女孩Are 

U Ready－籃小O。

2、於影片說明中敘明自我介紹，加強標記 #2023樂天女孩Are 

U Ready， #並將影片網址及聯絡電話私訊樂天女孩官方粉專即可參加資格選。

3、2023年2月5日前，通知進入公開甄選，無入選者將不另外通知。

4、收件截止日期：2023年1月30日

5、報名者所提供之個人資料，主辦單位將依個人資料保護法辦理，僅作為本活動及未來相關行銷活動等目的使用，確認報名者在送出資料後，即視同主辦單位、承辦單位作使用，同意配合比賽相關活動、宣傳活動、花絮拍攝、媒體報導、公開播映等。

6、公開甄選：2023年2月18日 （屆時直播平台待公布）

棒球／台灣棒球維持世界第二！女壘排世界第三

WBC／達比修、大谷翔平豪華陣容！日本隊直指世界第一

2022總回顧／兄弟2連霸！林威助帶兵一心不亂奪冠

2022總回顧／王柏融奮力拚翻身！從育成開始最後的挑戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀