巴西代理總統新年談話　批將卸任總統不負責任

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莫勞原是波索納洛任內的副總統，12月30日取代已飛至美國佛羅里達州的波索納洛成為代理總統。波索納洛遠離巴西是為了躲避1月1日在交接典禮中，將總統大權移交給左翼總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。
波索納洛在巴西近年來競爭最激烈的總統大選失利後，一連多週保持沉默。
波索納洛的一些支持者拒絕接受魯拉勝選，而是相信波索納洛有關10月大選遭竊這種毫無根據的說法，導致首都巴西利亞（Brasilia）氣氛緊張，引發社會動亂，警方甚至查獲一輛藏有炸彈的油罐車。
自波索納洛敗選以來，部分鐵粉持續在軍營外搭帳篷，呼籲軍方發動政變。此外，鑒於波索納洛曾指責最高法院踐踏他的行政權、審查右翼的聲音，他的死忠支持者也把矛頭指向巴西最高法院。
莫勞今天在電視上發表7分鐘談話，幾乎不加掩飾地批評波索納洛，他說：「本應在選舉中安撫人心和團結全國的領導人，卻默許不當行為與有害舉措，製造動亂與社會分裂的氛圍。」
身為退役陸軍上將的莫勞，在未點名情況下指責巴西領導人「不負責任地」讓武裝部隊淪為箭靶，他說，有些人指控軍方助長抗議人士，另有人直指軍方在控制示威活動上做得不夠。
莫勞今天在出乎意料強勢的新年談話中盛讚民主，說巴西1月1日只是改朝換代，並非走向專制，民眾必須回歸正常生活。
他說：「在民主國家，權力更迭是健全的，必須保持下去。」他同時提及了一些成就，但承認波索納洛政府這些年來在環境方面做出一些「差錯」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120101