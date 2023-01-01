台南跨年晚會線上觀看人數高達147萬人次 為全台最高
台南市政府所舉辦的「台南好YOUNG跨年晚會」昨日（31）日在市府永華市政中心西側廣場舉行，除了「全方位天王」炎亞綸今年首度挑戰跨年晚會主持加表演，讓觀眾看到「滿滿的炎亞綸」外，雙天后艾怡良及魏如萱也都帶來精彩表演。多達18組藝人吸引不少迷哥迷姐們遠從各地到現場手持加油棒應援，而眾藝人們帶來近6個半小時的精采表演，果然不負眾望，直播結束時線上觀看人數高達147萬人次全台最高。
記者林怡孜/台南報導
許多網友在直播區留言「今年台南場最好看了啦」、「台南太國際化」、「台南太熱了」、「好可愛」，也正因為台南邀請了許多組國際吸睛卡司，後台宛如國際群星會。來自日本的國民姊夫AKIRA、放浪兄弟團員SHOKICHI、從台灣紅回日本的楊宇騰YU、日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」、韓國新生代男團「EPEX」就在後台藝人休息帳篷中，搭起友誼橋梁，互相致意交流並拍照；而可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」中不少成員，在晚間10點左右表演結束後，由貓道進入舞台旁欣賞倒數橋段的絢爛煙火，。
今年台南跨年帶給觀眾滿滿的炎亞綸，眾多粉絲除了紛紛在直播區留言給炎亞綸外，更有熱情歌迷體貼幕後工作人員的辛苦，送上飲料及雞排到後台，替他們補充滿滿能量。炎亞綸更是帶給粉絲暖暖的感動，在長達7小時的演出後，依舊走到舞台外跟等候在外的數百位歌迷做互動，並逐一握手好幾分鐘。在歌迷不斷尖叫「這邊」、「還有這邊」聲中，許多開心與天王溫暖握手的歌迷，表示2023年的第1天十分美好。
昨天晚會由台南市長黃偉哲率領市府團隊和副議長林志展帶領市議員王宣貿、沈家鳳、蔡麗青、邱昭勝、朱正軒、沈震東、蔡宗豪、李啟維、吳禹寰等議會團隊，以及企業代表一起倒數迎接2023年的到來。黃偉哲也邀請大家來台南參加2023年全國運動會，更希望與全國民眾相約台南，感受台南的熱情與活力。