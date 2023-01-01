中職／台鋼復刻兄弟王朝！橫田久則出任投手教練

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横田久則1987年展開日職生涯首個一軍球季，單季18場登板戰績5勝2敗、防禦率1.64，有過4場完投、1場完封勝；日職生涯共11個球季130場出賽，戰績26勝43敗，投572.2局被擊出547支安打，投出421次奪三振，防禦率3.57。
2003、2004年轉戰中華職棒效力兄弟象，犀利指叉球是其著名武器，常讓打者一籌莫展，2003年25場登板其中24場先發，戰績16勝3敗，勇奪勝投王，共164.2局投球送出162次奪三振，防禦率2.90，還曾於3月23日起至8月2日締造個人單季13連勝，至今仍是兄弟隊史最長連勝紀錄；隔年22場出賽都是先發，戰績9勝8敗，共投140.1局送出160次奪三振，防禦率3.33。
横田教練執教資歷豐富，2005至2006年擔任兄弟象投手教練，2007年返回日本至獨立聯盟當教練，2012年起回到職棒生涯起點，於西武擔任二軍投手教練，2015年升上一軍，帶領投手群從前一年3.77防禦率、被擊出1,274安、515次四壞球、600失分，進步到該季3.69防禦率、被擊出1,172安、487次四壞球、573失分。同時，2015年也正好是郭俊麟（現富邦悍將）旅日加盟西武首年，該季他21場登板投79.2局，是日職生涯出賽最多一季。同個球季還有左投武隈祥太竄出頭，經過多年在二軍磨練，2015球季開花結果，67場登板戰績6勝1敗、17中繼點，防禦率2.83，展現在二軍育成成果。横田久則2016年重返二軍擔任總教練，2017至2022年底都擔任西武農場總監，對於培育年輕選手、投手調度等事務十分熟稔，去年底還獲得日本職棒聯盟NPB所頒發的「球團功勞賞」。
投手教練增加至兩名，野手部門同樣增添人手。台鋼雄鷹球團邀請蔡昱詳擔任打擊兼內野守備教練，協助打擊與守備。他曾於1998年在台灣大聯盟有過單季12轟紀錄，選手退役之後，一直在中華職棒球團擔任教練，執教資歷超過15年，還曾於2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽、2019年世界12強棒球賽擔任中華隊教練，同樣有厚實執教經驗。
另外，由日籍國際顧問河野德良負責統籌的防護‧體能訓練團隊，日籍防護‧體能訓練員城所竜一將繼秋訓之後再度來台，負責整合球團防護‧體能訓練體系，為選手提供最完善照顧。
台鋼雄鷹預計於1月27日展開球隊成軍之後第一次春訓，教練團逐漸到位，將為接下來春訓以及二軍賽事做足準備。