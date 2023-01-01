蔡依林辣翻了！「女帝戰袍」踩場攻蛋　吸金1.8億

張勝豐不甩300萬高利貸！編舞新版《舞孃》　獻給蔡依林

▲明星御用編舞老師張勝豐指控前經紀公司特助，設局讓他借高利貸300萬元。（圖／翻攝自張勝豐FB）
▲明星御用編舞老師張勝豐指控前經紀公司特助，設局讓他借高利貸300萬元。（圖／翻攝自張勝豐FB）

記者江芷稜/綜合報導

知名舞蹈老師張勝豐，曾幫天后蔡依林編排舞蹈而聞名，尤其是招牌金曲《舞孃》，充滿異國風情的曼妙舞姿，在當時掀起一股模仿風潮，連許光漢在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，也大膽全裸跳起《舞孃》，搞笑趣味十足，不過張勝豐近來自爆遭前公司助理設局，欠債高利貸300萬元台幣，被人逼上絕路，反被經紀公司提告損害名譽，不過他至今未回應此事，跨年夜還在社群平台上傳新版《舞孃》舞蹈影片，想要以此獻給蔡依林。

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▲張勝豐（右）曬出與蔡依林的彩排舊照。（圖／翻攝自張勝豐FB）
▲張勝豐（右）曬出與蔡依林的彩排舊照。（圖／翻攝自張勝豐FB）
被譽為蔡依林恩師的張勝豐，去年11月底在臉書自爆，被人設局逼上絕路，隨即和親友失聯，讓好友們都很擔心，直到年底才現身，告知媒體積欠高利貸300萬元，指控前東家「大麥娛樂」助理設局陷害，卻被對方告上法院，發出5點聲明，透露討債公司找上門，希望張勝豐不要藉由公司名號在外借錢，各說各話成了羅生門。

在2022年最後一天，張勝豐罕見在社群平台發文，沒有對前東家的質疑提出說明，反而秀出和蔡依林的多張合影，並釋出新版《舞孃》編舞影片，感性述說「回想陪著Jolin一路走來，歷經23個年頭，我們一起經過無數次的練習，一起流過的汗，一起站在螢光幕前，一起站在數十場萬人的舞台上，一起享受最終的成果，一起寫下美好的回憶」。

▲大麥娛樂在臉書公告，指張勝豐的指控並非事實。（圖／翻攝自大麥娛樂FB）
▲大麥娛樂在臉書公告，指張勝豐的指控並非事實。（圖／翻攝自大麥娛樂FB）
他透露，這支舞動作要剛中帶柔，要像光一樣的閃耀，像水一般的流暢，取名為「光波舞」，最感到意外的是，某次逛唱片行時，看到5、6歲的小女生就在他面前跳起整支舞蹈，不僅舞步熟練，甚至連表情對嘴也都讓人讚嘆，可見《舞孃》風靡了整個華語音樂市場，希望這次重新編排舞蹈，讓這首歌曲的經典舞步永遠流傳下去。

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