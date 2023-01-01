巷仔內／不以「發錢」博支持　蔡英文沒忘連任說的這句話

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蔡英文近來數次召開國安會議，正是針對地方選舉敗選，帶領執政團隊做檢討，因此其在今日公開的談話中，並沒有花太多篇幅拘泥於此。她僅先強調，防疫措施對國人的影響，「身為執政者，我有絕對的責任」，如此除是婉轉表達歉意，也算是替敗選做出回應。
隨後，蔡英文就通篇說著延續性的制度改革、兩岸論述。其中花了大半篇幅談及昨日國安會議的內容。她再次強調「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大目標，也提及即使政府有1800億的財政餘裕，但仍要花在刀口上，近乎把「普發現金」的可能性說死；另外，談話也再次說明近來同樣引發討論的兵役改革，針對兩岸論述則維持過往基調，也未佔有太多篇幅。
由此來看，即使近來民進黨面臨敗選低潮，黨內不分派系立委皆主張發錢、發消費券，讓全民共享財政餘裕，盼利用相對短視但有效的「政績」 ，讓民進黨爬出泥淖。不過，蔡英文並沒有因此動搖，反而直言「作為負責任的政府，我們必須要未雨綢繆」，也坦言是項不容易的決定，這證明了即使路途再顛簸，蔡英文持續堅守改革的價值。
隨著蔡英文辭去黨主席後，民進黨還在重整檢討階段，距離2024大選時間已所剩不多，蔡英文堅持改革的做法，當然可能被解讀為「因為不再競選連任」、「卸下包袱」，但再看看今日談話時，站在其身旁的正是目前最可能代表綠營參選2024總統的賴清德，蔡英文路線勢必會持續影響延伸，且鎖定在當初蔡勝選連任時所說的「留下一個更好的台灣給下一代」這句承諾。