蔬果合作社啟用棗冷鏈集運　儲運保鮮增7到10天

農委會主委陳吉仲今（1）日至屏東縣高樹鄉視察棗子產銷狀況，同時參加寶島南方蔬果生產合作社新落成冷鏈集貨包裝場進行剪綵啟用儀式。配合政府冷鏈政策，寶島南方蔬果生產合作社斥資購買土地、設立包裝場與購置現代化集運包裝設施設備，以完善冷鏈體系。該合作社新設的集貨場預計未來每日可處理40公噸果品，儲運保鮮期平均可增加7-10天，能有效拓展果品的海內外市場。
記者許家禎／台北報導
陳吉仲致詞表示，棗子為熱帶水果，是台灣重要的年節產品，導入冷鏈運銷體系可以將保鮮期由原本的3-5天延長至14-21天，提升到貨品質，擴大海內外市場。在輔導農產冷鏈物流產業上，農委會投注高達126億元建立旗艦及區域物流中心、升級檢疫處理場所、強化批發市場及花卉市場低溫貯儲設備等，持續輔導農民團體與農企業改善農產品供應鏈，同時也籲請消費者台灣棗已上市，要趁產期多多選購。
農糧署表示，台灣棗種植面積約1千8百公頃，產量約3萬2千公噸，盛產期在每年的12月至翌年2月，主產地為屏東縣、高雄市及台南市等地，在產期調節上利用光照，與新育成品種如早生種13號雪麗、中生種12號珍愛及晚生種11號珍蜜等，分散產期由11月至翌年4月都有鮮果上市。再配合溫網室栽培管理技術研發及落實產銷履歷等追溯制度，品質與安全獨步全球。
農糧署指出，棗果含維生素B1、B2、菸鹼酸、C，及鉀、鈣、鎂、磷等成分與膳食纖維，豐富的營養配上鮮翠飽滿的外表，是最佳健康時尚伴手禮，在內外銷市場都受到歡迎，目前棗已進入盛產期，該署籲請國人可以多加購買，給辛勤的棗農多一點支持。
農糧署說明，寶島南方蔬果生產合作社理事主席為十大神農，也是產銷履歷達人，以生產棗子及百香果為主，潘志民有感原產熱帶的台灣棗輸銷日本需要經過14天1.2度以下的低溫檢疫及長程運輸，對到貨良率是一大挑戰，唯有透過安全用藥、分級包裝與全程低溫冷鏈保鮮，方能確保到貨品質與數量，提升台灣農產品信譽。