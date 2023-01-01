郭書瑤赴南投清境農場跨年 牛仔馬甲裝「胸前太清涼」
「影視歌三棲女神」郭書瑤（瑤瑤）昨（31）日應邀赴南投清境農場跨年壓軸表演，她身穿一套布料極少的牛仔馬甲裝，特殊的剪裁讓她露小蠻腰之外，豐滿的南半球也不小心掉出，畫面極為養眼。
記者侯家瑜/綜合報導
郭書瑤興奮表示：「這是我第一次在這麼高的地方倒數，離星星很近喔！」清境農場海拔近2000公尺，是台灣著名高山景點，郭書瑤笑說自己居然從沒去過，所以滿心嚮往。繼去年高雄紫色高杈戰袍驚豔全場，郭書瑤表示今年冬天太冷，加上要去清境農場，所以風格上，也做了適時適地的微調，改由牛仔馬甲裝登場，她笑說：「可能只差一頂牛仔帽！」
郭書瑤牛仔馬甲裝極為性感，兩側鏤空露出小蠻腰，但因為是細馬甲，所以「受風面積很大」，還微露南半球，讓人一看就瞬間大吃冰淇淋，至於是否有禦寒措施？她苦笑說：「申請穿外套不成功，表演時只有牛仔褲是長的，都是因為今年太冷，吃得很幸福，然後衣服就很緊，希望不會被我弄壞！」
郭書瑤在清境跨年壓軸登場，她帶來擅長的唱跳外，也展現溫暖唱功，加唱了一首鄧麗君抒情經典《我只在乎你》，「舞曲幫大家加辣、情歌則讓人暖心！」相當可愛的形容，而滿懷少女心的她也分享，「希望在離星星最近的地方跨年，除了很熱鬧，還可以很浪漫。」郭書瑤新戲正如火如荼拍攝，她也小小透露近期將發行新單曲，睽違2年多再發歌，讓粉絲們相當期待。