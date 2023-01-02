日經：廣島G7峰會　日本擬邀澤倫斯基視訊與會

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在以美歐國家為主體的G7，本來對中國的關心程度並非那麼高，但目前因為對中國軍事威脅及在東海等海域嘗試片面改變現狀的憂慮加深，所以持續跟日本強化安全保障合作。
因此，在為「台灣有事」預做準備的部分，能不能讓美歐等國強化參與將成焦點。目前也預定邀請今年20國集團（G20）主席國的印度及東南亞國家協會（ASEAN）主席國印尼參與廣島G7峰會，希望能促進美歐國家對東亞情勢的理解。
為了在廣島G7峰會舉行前跟各國領袖進行商議，岸田預計一月上旬出訪G7各國。日方正協調先訪問英國、法國及義大利，之後再赴美國華府與美國總統拜登會談；預料此行也將順訪加拿大。
另外，日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在新年致詞中說，由於俄羅斯入侵烏克蘭及有關核武器的威脅升高等情況，「全球正面臨二次大戰以來最嚴峻的安全保障環境」。
岸田說，日本今年作為G7輪值主席國將在廣島舉辦峰會，也擔任聯合國安理會非常任理事國，「我們堅定拒絕藉由武力片面改變現狀及以核武威脅的做法，將把這樣強烈的態度以載入史冊的分量向全世界展現」。
他說，將致力於外交努力及強化防衛能力，來達成身為首相保護國家及國民的使命。
岸田說，日本2022年克服了COVID-19疫情，為實現日本經濟強勁復甦及建立新國際秩序打下基礎。2022年針對加強防衛能力、新資本主義、綠色轉型（GX）、新時代現實主義外交等所做各項部署，今年要確實地推動，「這就是今年的定位」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120101