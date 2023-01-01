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PLG／防守質變成連勝關鍵　領航猿卡帥談挑戰聯盟紀錄

▲外籍教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)。（圖／資料照）
▲外籍教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)。（圖／資料照）

記者黃建霖/新竹報導

桃園領航猿今(1)日在客場對戰新竹街口攻城獅，憑藉著末節出色的防守，他們最終以105:90拿下勝利。總教練卡米諾斯強調防守細節以及球隊有更多球員能挺身而出是最終能贏球的關鍵。

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在卡米諾斯於本季接手之後，領航猿攻防上的提升肉眼可見，球隊本季失誤為聯盟最少的15.6次；三分出手提升到36.5次，上一季為聯盟墊底的28.7次；籃板場均55個，聯盟第3，上一季43.7，聯盟墊底；禁區得分43分，上一季為38.3分；助攻23.6次，排名第2，上一季則為18.3，也是墊底。

而在連勝的這一段期間中，領航猿沒有讓對手的單場得分突破85分，防守表現十分突出。今天雖然讓攻城獅拿到90分，但末節封鎖對手火力，只讓主場軍得到16分，成為贏球關鍵。

領航猿這一場獲勝後，取得了近期的8連勝，追平聯盟紀錄，上一支達成此成就的球隊是衛冕軍富邦。卡米諾斯賽後透露勝負的關鍵還是防守，「這是一場很強硬的比賽，但我們第四節只讓他們得到很少的分數，我們體能保持得比他們好，做出好的防守和快攻是取勝關鍵。」

領航猿這一波的8連勝中，有4場對上攻城獅，最終都成功擊退對手。卡總表示，今天球隊在比賽前段有遇到一些亂流，也沒有找到節奏，不過所幸他們調整的很快。

「我們之前在主場的勝利，都是比賽早期就拉開分數，情況有些不一樣。」談到今天的比賽時，卡米諾斯表示，「這場讓獅隊得到更多的分數，有一部分是因為他們今天的節奏比較快，回合數較多也是原因之一。不過除了防守之外，我們這場傳出26次助攻，也有許多球員可以得分，我認為這波連勝的關鍵就在於大家都能跳出來。」

而談到有機會打破聯盟連勝紀錄時，卡米諾斯則說：「當我第一天來到這支球隊就感覺他們能打得很好，並相信他們能和任何球隊做對抗，其實幾連勝都不重要，重要的是我們打出來的內容，以及下一場比賽該怎麼去應對。」

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