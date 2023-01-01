PLG／防守質變成連勝關鍵　領航猿卡帥談挑戰聯盟紀錄

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而在連勝的這一段期間中，領航猿沒有讓對手的單場得分突破85分，防守表現十分突出。今天雖然讓攻城獅拿到90分，但末節封鎖對手火力，只讓主場軍得到16分，成為贏球關鍵。
領航猿這一場獲勝後，取得了近期的8連勝，追平聯盟紀錄，上一支達成此成就的球隊是衛冕軍富邦。卡米諾斯賽後透露勝負的關鍵還是防守，「這是一場很強硬的比賽，但我們第四節只讓他們得到很少的分數，我們體能保持得比他們好，做出好的防守和快攻是取勝關鍵。」
領航猿這一波的8連勝中，有4場對上攻城獅，最終都成功擊退對手。卡總表示，今天球隊在比賽前段有遇到一些亂流，也沒有找到節奏，不過所幸他們調整的很快。
「我們之前在主場的勝利，都是比賽早期就拉開分數，情況有些不一樣。」談到今天的比賽時，卡米諾斯表示，「這場讓獅隊得到更多的分數，有一部分是因為他們今天的節奏比較快，回合數較多也是原因之一。不過除了防守之外，我們這場傳出26次助攻，也有許多球員可以得分，我認為這波連勝的關鍵就在於大家都能跳出來。」
而談到有機會打破聯盟連勝紀錄時，卡米諾斯則說：「當我第一天來到這支球隊就感覺他們能打得很好，並相信他們能和任何球隊做對抗，其實幾連勝都不重要，重要的是我們打出來的內容，以及下一場比賽該怎麼去應對。」