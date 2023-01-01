新年第1週天氣「先濕涼後乾冷」 北台灣放晴時間1圖秒懂
2023新年第1週，元旦連假還有1天，週二（1/3）開始就要開工了，新的一週天氣如何呢？中央氣象局最新預測顯示，新年第一週將呈現「北東濕冷、週末漸晴」的趨勢，週五之前水氣偏多，北部及東半部地區天氣不穩定，尤其北北基、宜蘭等迎風面地區降雨機率高，民眾出門記得攜帶雨具，而中南部地區明（2）日連假最後一天仍有局部短暫雨，週二（1/3）開工日當天天氣就會回穩。週四（1/5）之後東北季風稍微減弱氣溫回暖，不過週末水氣雖然減少全台放晴，但氣溫反而會在轉涼，提醒民眾要特別留意溫差變化。
記者張勵德/綜合報導
目前氣象局持續針對基隆北海岸、宜蘭發布大雨特報，特別提醒明日除了上述兩個區域以外，雙北市山區也可能有局部大雨，民眾安排戶外活動要留意天氣變化。
氣象局指出，北台灣未來一週天氣普遍偏涼，明日受到東北季風及南方雲系影響，個地低溫約攝氏16到20度，高溫也僅有攝氏19到23度，感覺整天都偏涼一些。週二開工日當天持續受到東北季風影響，不過水氣稍微減少，雨勢比較集中在基隆北海岸到宜蘭一帶，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部地區則是回穩放晴。
氣象局預估，這波東北季風預計週四起才會稍稍減弱，北台灣高溫略微回升約攝氏3到4度，不過各地早晚依舊偏涼，西半部地區低溫約攝氏14到15度，花東地區低溫約攝氏17到19度。週四、週五北部及東半部地區、恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。
不過到了這個週末好天氣終於回來了！全台各地水氣明顯減少，大多恢復晴到多雲的穩定天氣，僅花東地區偶有零星短暫雨，不過氣象局提醒，雖然天氣放晴但氣溫反而下滑，各地日夜溫差拉大，外出活動或早出晚歸要注意保暖。