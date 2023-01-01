高雄大寮槍擊釀1死1傷！最後在逃嫌犯下午「主動投案」
上月29日下午，高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠發生槍擊案，造成1死1傷，隔天開槍嫌犯司姓男子（34歲），在大寮內坑公墓開槍自戕，整起事件疑因製毒集團利益糾紛所致，今天（1日）下午，另名在逃嫌犯「建成」已主動向林園分局投案，詳細情形還有待進一步調查。
編輯中心/綜合報導
據了解，上月29日下午4點25分，有民眾報案指稱，經過保福路一處工廠，發現大門異常開啟，且裡面有2人流了一地血，警方知悉後不敢大意，立刻派員前往，警消趕抵後，發現2名男子分別倒在沙發、地上，而其中一名黃姓男子，頭部、腹部、大腿均有槍傷，明顯死亡；另名葉姓男子則是頭部中槍，救護人員到場時仍有意識，現正在長庚醫院治療中。
經調查發現，製毒集團由司姓槍手、葉姓傷者、黃姓死者、李姓男子、麥姓房東及剛投案的綽號「建成」的馮姓男子等6人組成，當天黃男、葉男疑似與司姓兇嫌發生口角，對方一氣之下便拔槍射殺2人，隨後徒步逃逸，目前最後一名逃犯馮男已主動投案，詳細情形將待訊問後釐清，預計明天將移送高雄地檢署。（編輯：陳苾暐）
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