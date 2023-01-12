除夕弒6親！翁仁賢死前嗆「輪迴追殺」　伏法後無人收屍

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庭審期間，法官問到，如果只是為報復父母不公，為何要連其他人都一同下手，對此，翁仁賢則囂張回應「只有看護很無辜，其他人就算他們倒楣」，語畢便開始大鬧法庭，除對法官譙出英文髒話「FUCK YOU」外，還多次在法庭上辱罵哥哥及比出中指，離譜行徑也讓承辦法官說到，從業42年「沒看過那麼惡劣的人」。
然而到了更審，翁仁賢非但未收斂，還再次嗆聲「如果人可以輪迴幾十次，那我就要殺家人幾十次」，最終最高院認為，翁仁賢長期身處誤解與憤怒的循環內，且始終覺得自己是家庭中的犧牲者，若是放回歸社會，恐遇到壓力再次產生攻擊行為，因此只得處以極刑。
2020年4月1日，法務部批准死刑執行令，翁仁賢知悉後，還一度拒絕前往行場，逼不得已之下，只能由法警及北所管理員將其硬拖入行場，雖古語說「人之將死其言也善」，不過這卻不適用在這位弒親兇手身上，面對檢察官問是否有遺言，翁仁賢竟還要求法警轉告家人「這事沒完，要好好的保重身體，等我再追殺你們幾次輪迴」。
此番惡劣言論，導致法務部增列「翁仁賢條款」，禁止監所替死囚轉達威脅、恐嚇的遺言，當晚8時38分槍決順利執行，翁仁賢也成為自2018年來第一位服刑的罪犯，其三哥翁仁君得知後，僅冷淡表示，我沒有殺人犯的家人，他已經不是我弟弟了。（編輯：陳苾暐）
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