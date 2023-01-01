就在今晚！高雄唱起來　史哲：高雄進入演唱會經濟時代

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史哲指出，進入疫後時代，市長陳其邁也非常關心、更積極推動城市各面向的疫後振興，同時也希望能夠帶動更多朋友來到高雄消費。從去年開始，我們就積極努力，善用高雄的建設優勢，高雄有全台灣最完善的現場演出展演場地，從可以容納五萬位觀眾的世運主場館、一萬位觀眾的高雄巨蛋、五千位觀眾的高雄流行音樂中心海音館、一千二百位觀眾的LIVEWAREHOUSE 等等。
史哲也感謝國內外藝人、演唱會主辦單位們的支持與肯定，將許多台灣唯一場次的演唱會規劃在高雄舉辦。讓疫後的高雄，正式進入演唱會的經濟時代， 高雄成為全台灣現場演出的首選城市！！
史哲也說，在根據過往經驗，大型的演唱會演出都有將近七成的觀眾是來自於全台灣、甚至全世界各地的朋友。進入春天的三到四月，高雄將再次 #啟動延長賽模式，更將準備要 #化身不夜城，好好的來推動聽完演唱會後的夜經濟，要讓大家在高雄玩好玩滿、買好買滿、吃好吃滿、住好住滿。
就在今晚，也是高雄跨年延長賽的高流幸福式演唱會、2023大港火花，帶動 今晚高雄的飯店住房率超過七成，市區愛河港灣周邊的飯店更是全部滿房。這更是是演唱會經濟與高雄夜經濟的實踐，也將正式高雄啟動上半年的演唱會經濟時代。