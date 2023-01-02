收假日防10級強風！本週先濕涼後乾冷 冷空氣報到時間曝
中央氣象局表示，今（2）日天氣跟昨日很類似，仍受東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，有局部大雨發生的機會，其他地區中層雲亦較多，為多雲偶有零星短暫飄雨的天氣，外出建議攜帶雨具備用。
編輯中心／綜合報導
在溫度方面，氣象局指出，今日台南以北、宜花低溫約15至17度，高屏及台東18至20度，各地早晚偏涼，白天高溫各地都可以來到20度左右，局部地區有機會高一些，感受上較為舒適。不過要注意的是，受東北風增強影響，氣象局針對12縣市發布陸上強風特報，今日傍晚起嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖將有9至10級強陣風，基隆北海岸及蘭嶼、綠島、金門、馬祖亦有強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
而本週濕涼的天氣型態，直到週四(5日)東北季風稍減弱，轉為偏東風後，北部及東北部氣溫將稍微回升，但各地早晚氣溫仍涼、降雨也縮至迎風面大臺北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。
但到了週末將再有下一波冷空氣南下，強度仍有較大不確定性，氣象於預估整體環境偏乾，各地大多為晴到多雲、日夜溫差稍大的天氣，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。（編輯：林莞茜）