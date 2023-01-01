PLG／國王隊史首次例行賽滿場　球隊戰勝富邦喜迎5連勝

新北國王籃球隊在12月31日與1月1日，主場新莊體育館舉辦「New Year Pre-Party跨年主題週」，球隊大家長王文祥董事長親自坐鎮，兩天皆創下驚人票房紀錄，跨年夜迎戰高雄17直播鋼鐵人吸引4159人進場，新年日經典對戰對臺北富邦勇士創下6540人隊史首次例行賽滿場紀錄，在11月份MVP牧倫斯（Byron Mullens）接連精彩演出下，以109比86擊退鋼鐵人、95比83力退富邦勇士，延續5連勝，11勝3敗穩坐聯盟龍頭。 我是廣告 請繼續往下閱讀 跨年夜邀請漫威電影《尚氣與十環傳奇》中飾演男主角尚氣的演員劉思慕擔任開球嘉賓，一起對戰高雄17直播鋼鐵人，面對來訪的高雄17直播鋼鐵人，牧倫斯首節8投俱中，其中包含5顆三分球，攻下21分，追平聯盟單節得分紀錄，全場32分、16籃板進帳，帶領團隊最多領先29分差獲勝。新年日1月1日，面對臺北富邦勇士，牧倫斯維持火力，繳出29分、21籃板的驚人數據，曼尼高（Kenny Manigult）18分、11助攻，李愷諺13分，楊敬敏挹注10分，幾乎整場都保持領先狀態，最多拉開17分差距，儘管第三節一度被追近，所幸林書緯面對老東家兩顆關鍵外線穩住局面，終場以12分差拿下本季對戰富邦勇士的4勝0負紀錄。總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，球隊近況火熱來自於團隊氣氛從練球到比賽都非常好，每位球員都積極投入與轉注自己的角色。1月1日賽前領獎11月份MVP的牧倫斯表示，他要把這個獎項獻給因車禍受傷無法隨隊的李睿麒，因此才穿著李睿麒的0號球衣授獎，他表示儘管李睿麒現在沒辦法跟著大家，但是球隊會帶著他的精神一起出戰！T1／李啓瑋爆發飆9三分！砍生涯新高33分 助台啤射鷹PLG／射手蛻變 盧峻翔用更全面的方式去解讀比賽PLG／防守質變成連勝關鍵 領航猿卡帥談挑戰聯盟紀錄PLG／盧峻翔爆發！領航猿末節一波流 豪取本季最長8連勝