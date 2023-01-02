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快訊／蘿莉塔閃婚！收吳姍儒捧花奏效　老公超狂身分曝光

▲蘿莉塔收到吳姍儒的紅內褲捧花，果然一年內順利嫁出去。（圖／翻攝自蘿莉塔FB）
▲蘿莉塔收到吳姍儒的紅內褲捧花，果然一年內順利嫁出去。（圖／翻攝自蘿莉塔FB）

記者江芷稜/綜合報導

娛樂圈新年桃花朵朵開！不僅日韓星閃婚、元旦情侶爆緋聞，從《大學生了沒》出道的台灣女星蘿莉塔，也修成正果宣布閃婚，她昨（1）日深夜無預警曝喜訊，在社群平台曬出戴婚戒的照片，證實男友求婚成功，更透露去年參加主持人吳姍儒婚禮搶到捧花，真的順利嫁出去，「謝謝Sandy的魔力捧花，承妳吉言了」！

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▲蘿莉塔和男友戴偉智（左）低調交往4年，終於修成正果。（圖／翻攝自戴偉智FB）
▲蘿莉塔和男友戴偉智（左）低調交往4年，終於修成正果。（圖／翻攝自戴偉智FB）
▲蘿莉塔的男友戴偉智（左）爺爺曾是銀行大股東，家境相當富有。（圖／翻攝自戴偉智FB）
▲蘿莉塔的男友戴偉智（左）爺爺曾是銀行大股東，家境相當富有。（圖／翻攝自戴偉智FB）
蘿莉塔表示，去年1月底參加吳姍儒婚禮接到捧花，每個人都說拿到捧花的人，應該一年內會出嫁，她對此嗤之以鼻，「我說屁啦不可能，沒想到2023年1月1日，我真的嫁出去了」，一張和男友牽手秀婚戒的甜蜜照片，在臉書上迅速獲得近2萬人按讚。

吳姍儒看到貼文後也超興奮，留言「太開心了！恭喜妳！！！婚後不能掌嘴對方喔〜紅內褲捧花繼續穿起來〜」，蘿莉塔則笑回「謝謝Sandy，紅內褲捧花威力太強大了，現在姐妹們都在跟我要那天的紅內褲了，能拿到我真的太幸運了，謝謝妳」，閃婚心情相當雀躍。

▲蘿莉塔透露參加吳姍儒的婚禮，幸運拿到紅內褲捧花。（圖／翻攝自蘿莉塔FB）
▲蘿莉塔透露參加吳姍儒的婚禮，幸運拿到紅內褲捧花。（圖／翻攝自蘿莉塔FB）
▲蘿莉塔2022年的最後一天慶生，意外被男友求婚成功。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）
▲蘿莉塔2022年的最後一天慶生，意外被男友求婚成功。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）
38歲的蘿莉塔美貌實力兼具，是輔仁大學西班牙語碩士畢業，學經歷都很不錯，不過，個性較直率，經常語出驚人，常被圈內人調侃嫁不出去。《壹蘋新聞網》則曝光蘿莉塔老公身分其實是演員戴偉智，兩人低調交往4年，男方特地選在跨年夜蘿莉塔生日這天，在朋友面前求婚成功。

據悉，戴偉智的爺爺曾是香港銀行大股東，家境相當富有，他可說是富三代，但父母離異後選擇不願繼承遺產，目前在台灣當模特兒跟演員，希望未來走戲劇路線，還斜槓開設密室逃脫、遊戲設計公司，涉獵領域相當廣泛。


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