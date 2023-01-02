跨年夜意外！小琉球遊客放高空煙火 直往人射恐怖瞬間曝
跨年夜本該是開心慶祝的一天，但卻有無辜遊客到小琉球玩遭煙火炸到二度灼傷，一名小琉球餐廳業者指出，12月31日當日晚間，隔壁民宿的客人自帶煙火施放，當時就有向對方提醒要注意風向跟放煙火的地點，但卻遭無視，沒想到在晚間11時40分左右，煙火直接飛進餐廳戶外用餐區，炸傷一名20歲的葉姓女顧客，店內的人都跑去躲避，店家勸告肇事者但仍繼續施放煙火，讓他氣得上網控訴。
編輯中心／綜合報導
一名小琉球餐廳業者，在《小琉球聯盟》社團中中PO文表示，12月31日當晚，見隔壁民宿的客人要施放煙火，有先提醒他們注意風向跟放煙火的地點，但卻被無視，直到約晚間11點40分左右，他們施放的煙火便直接竄入戶外座位區炸傷客人，且還傳出陣陣煙灰，讓店內客人感到相當害怕，也無法再繼續吃飯，而遭炸傷的女顧客二度灼傷，店家也緊急帶他送醫治療。
事發後，店家控訴該棟民宿的客人仍持續施放煙火，不但不理會警告，還堅決不移位繼續施放煙火，讓業者氣得控訴「本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」；網友也紛紛稱「好扯！」、「太可惡了」、「吃煙火灰很誇張」、「已經是觸犯公共危險罪了！煙火傷人也犯傷害罪」、「二度灼傷耶！會在女生身上留疤的」。
對此，東港分局表示，琉球分駐所12月31日晚間11點半獲報，指出有民眾在琉球鄉某日式串燒居酒屋前遭煙火誤傷，警方獲報到場處理後，發現為民眾跨年燃放煙火，誤傷葉姓女遊客，經送琉球衞生所就醫為右腿二級燒燙傷，事後葉女到琉球所提告過失傷害，警方依規定受理移送偵辦。（編輯：林莞茜）