小湯唯狠甩宋慧喬巴掌！《黑暗榮耀》反派惡女暴紅

不讓前夫宋仲基搶走鋒頭，韓劇女神宋慧喬與《太陽的後裔》知名編劇金銀淑攜手合作，演出Netflix影集《黑暗榮耀》，描述高中女生遭霸凌的復仇故事，精湛演技備受好評；不過劇裡反派配角更出色，飾演惡女朴涎鎭少女、成人時期的演員辛睿恩與林知衍，使壞模樣令人毛骨悚然，林知衍狠甩宋慧喬巴掌一幕，讓觀眾驚呆了！
記者江芷稜/綜合報導
《黑暗榮耀》描述宋慧喬飾演的女主角文同珢，雖有成為建築師的夢想，卻在高中時期被林知衍飾演的朴涎鎭欺負，渾身遍體鱗傷，還被老師欺負退學，努力工作成為老師後，她積極對霸凌者復仇，既暗黑又爽快的情節，讓人看到停不下來。金銀淑則盛讚宋慧喬的角色還原度是121％，看初剪才知道宋慧喬會有這樣的表情、聲音和腳步，跟私下見到的模樣完全不同。
劇中，林知衍與宋慧喬的對決最有看頭，林知衍必須狠甩宋一巴掌，讓她相當苦惱，但導演說「就真正用力地打一次」，於是她就豁出去打了，被主持人稱讚一定會成為經典場面。32歲的林知衍曾在電影《人間中毒》一脫成名，與宋承憲有親密裸戲，被封為「韓版湯唯」、「小湯唯」，首次在《黑暗榮耀》裡飾演反派角色，影集播出後一鳴驚人，不過雙姝私下貼臉拍照，感情不錯。
宋慧喬被問到為何接演《黑暗榮耀》時，坦言這是自己一直想拍的題材和角色，終於遇到這樣的作品。雖然詮釋角色很難，但演得很開心，比起被害者的可憐模樣，她更希望展現出堅強的樣子。出道已26年的女神，演戲這麼久第一次被這樣實際狠甩耳光，當時一度被打傻了，也想不起下一句台詞，可見這次為戲相當犧牲。
※【NOWnews 今日新聞
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