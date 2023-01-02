新年這區衰！雨彈「走了又回」續炸 累積雨量狂飆創新高
開年第二天氣溫終於溫暖一點了！昨（1）日到今天白天雖說同樣受東北季風影響，冷空氣的強度卻明顯有減弱趨勢，全台清晨各地較昨天回升1-2度，昨天一整天更一度讓氣象局解除大雨特報。不過台灣受南方雲系北移的情況影響，北部仍呈現濕涼天氣，迎風面如基隆山區、宜蘭地區、大台北山區仍有連續降雨情形發生，氣象局也在稍早針對宜蘭縣發布大雨特報，並公布目前宜蘭縣東澳嶺累積雨量狂飆至今日全台第一，請當地民眾出門攜帶雨具，並小心雨勢安全；北部市民則有望再週四（1/5）迎來太陽回歸的好天氣。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局長鄭明典指出，今清晨台灣上空有潮濕空氣通過，不過這是東北季風上方潮濕空氣帶來的降雨，「所以雨區不限在東北季風的迎風面。」因此雨勢也不算特別大，重點降雨區域落在東北地區宜蘭縣附近。稍早氣象局也針對宜蘭發布大雨特報，並公布目前宜蘭縣東澳嶺累積雨量來到73.0mm，為今日全台第一。
氣象達人彭啟明也預告，相似天氣會持續到週三，週四隨著大陸高壓出海，環境轉東北至偏東風，水氣減少。不過迎風面北海岸至東北角、宜蘭仍有短暫雨；值得慶幸的是，北部市民經歷數週的濕冷天氣後，將在周四天氣將變得比較穩定，白天甚至有陽光露臉的機會，氣溫回升，為從上週開始的陰霾天氣劃下一個句點；中南部天氣多雲到晴，不過仍需留意日夜溫差又會變得比較大，早晚輻射冷卻作用會變得比較明顯，有機會出現較低的氣溫，請務必做好保暖。
另外彭啟明也說，週五晚間至週六會再有冷空氣南下，這波強度較強，低溫有機會接近大陸冷氣團等級，水氣偏少，因此會比較偏向乾冷的型態。所幸寒冷時間並不長，到了週日高壓迅速東移出海，氣溫又會很快地回升。未來陸續可能又會有東北季風吹拂，不過彭啟明指出冷空氣的強度都不是很夠，也沒有明顯的南方水氣北上，大致就是維持北東涼涼冷冷，中南部日夜溫差較大的型態。