時尚F4丁春誠被控抄襲？藝術家怒公布私訊：令人背脊發涼
現代藝術家周世雄近日指控昔日「時尚F4」成員的丁春誠涉及抄襲，認為自己和對方分享原創作品「一生只能入住一次的藝術計畫ROOM」永生旅店的概念，事隔3年後，發現對方策展「一生只能預約一次的展覽」，兩者概念相似，希望對方能夠道歉，卻遭到婉拒，還被負面語言驚嚇，憤而公布雙方私訊，要求支持原創概念，但定義一生僅有一次的概念為自己獨創，讓有些網友吐槽，「看不出來有什麼抄襲的感覺」。
記者江芷稜/綜合報導
丁春誠由藝人轉型為策展人，周世雄透露，2020年由友人介紹與丁相識，在自己的展覽交流，結果去年12底看到對方的展覽，希望對方給個說法，未料丁春誠深夜要求他道歉，他表明請教專家後回覆，「丁春誠隨後傳來要求我限時道歉的倒數計時，我背脊發涼」，憤怒地在臉書揭發此現象。
而丁春誠的「TIN TIN STUDIO」則發表3點聲明，表示Readymade為藝術家杜象所提出的思想概念，早已屬於公有領域，所有人都能使用此概念；一生只有一次這種時間與次數的表達，亦不屬於任何人的概念；也強調2020年交流後並未找到合適機會合作，此後並無過多的交集，若有不實言論，將循法律途徑解決。