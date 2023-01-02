蔡英文不發現金或消費券 藍委批：拿超徵稅收當私房錢
2022年稅收超徵4500億，總統蔡英文昨元旦談話提到，超徵的稅收要用於撥補勞保、健保基金財務缺口，及增加電價補貼等，但並未討論是否發放消費券或現金。對此，國民黨立委賴士葆今（2）日痛批，蔡政府將超收的稅當私房錢，挹注錯誤能源政策窟窿，用人民納稅錢為錯誤政策埋單。
記者翁子竣／台北報導
還稅於民引發民眾關切，蔡英文昨在元旦談話上指出，2022年全國稅收超過4500億，扣除分配地方政府700億稅收，中央可運用3800億；其中，1000億用於撥補勞保、健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，另1000億用於啟動第一波加強韌性經濟方案的7項措施。
針對剩餘1800億，蔡英文表示，未來也許有第二波、第三波因應措施，「我們還是要審時度勢，以備不時之需」。她強調，在財政許可範圍之內，會適時研議全民共享可行方案，但會議並未具體討論發放消費券獲現金，也沒有具體討論時程。
對於蔡英文說法，賴士葆痛批，老百姓聽聞有一筆被政府超收的稅無不引頸盼望，「結果蔡政府把它當作私房錢，用這筆錢來挹注錯誤能源政策的窟窿。」
賴士葆認為，當初蔡政府硬推非核家園要人民「用愛發電」，且面臨空污對健康的威脅，更沒想到分區跳電成為日常；他質疑，現在政府要用人民納稅錢來為錯誤的政策埋單，怎能不跳腳？