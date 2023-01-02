開工先喝！全家「烈酒醇奶茶」109元開箱：午休睡到下班
跨年狂歡三天三夜、2023開工只想躺平？那這杯也許可以達成心願。繼7-11推出「精品微醺酒香拿鐵」199元後，全家今年冬季雖然沒有貝禮詩奶酒加持，不過這回也推出「微醺自由搭109元」，有大杯拿鐵、仙女醇奶茶可選，自行搭配多達10種迷你瓶烈酒。《NOWnews》實際開箱最受女性歡迎的組合：仙女醇奶茶＋蜂蜜威士忌，一杯治好開工憂鬱，從午休睡到下班。
記者黃韻文/綜合報導
不讓7-ELEVEN的軒尼詩酒香拿鐵專美於前，全家宣布即日起至2月7日期間，推出「微醺自由搭109元」，消費者可自選大杯拿鐵或大杯仙女醇奶茶，搭配10款迷你烈酒，包括威士忌、伏特加、蘭姆酒、琴酒、利口酒等迷你瓶，組合價109元。以迷你烈酒最高89元來算，等於原價55元的大杯拿鐵及仙女醇奶茶，單杯特價只要20元。
業者推薦3種組合喝法，包括「原味威士忌＋醇奶茶」、「蜂蜜威士忌＋拿鐵」、「蘋果威士忌＋拿鐵／醇奶茶」，《NOWnews》則實測女性最夢幻的組合，將淡淡蜂蜜味的威士忌倒入口感香甜的醇奶茶，50ml蜂蜜威士忌的酒精濃度是35%，假若只倒四分之一，喝得出些微酒香，但在蜂蜜、奶香之下，酒味並不明顯；如果整罐全加進去，比起7-ELEVEN的酒香拿鐵，威士忌改搭奶茶喝起來更順口、灼燒感變小許多，對不喝烈酒的人而言接受度更高，雖然後勁不如酒精濃度40%白蘭地衝擊，但不久還是會感覺身體都熱起來，假設酒量不好的人全喝完，也是有可能午休睡到下班。
除了原味、蜂蜜、蘋果口味的威士忌迷你酒，另有酒精濃度37.5%的蘭姆酒、高達47%的特級琴酒、百搭的野格利口酒（35%）等，可另購店內汽水或果汁來特製調酒。迷你酒容量都是40ml、50ml迷你瓶，酒精濃度落在35%至47%不等，只要沾唇之後，都要注意酒後不可開車。
7-ELEVEN則在全台近600間精品咖啡門市，限定開賣「精品微醺酒香拿鐵」，內含軒尼詩V.S.O.P迷你酒50ml一瓶，以及CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯，組合價199元，也是主打讓民眾依喜好客製化酒量，自行決定微醺的程度，全台限量3萬組，售完為止。