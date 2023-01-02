中市公車駕駛微笑問早　救了乘客一條命

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統聯客運司機康煉傑強調，道路安全是駕駛必備條件，他肩負著全車乘客安全的責任；每天也會遇到不同的乘客，見長者上車提醒「小心，扶好！」有時乘客刷完卡還會送水果表達感謝，讓他一路上心裡都暖暖的。
康煉傑認為，若有身心障礙乘客要搭車，花3分鐘協助輪椅固定位置，保障安全又能增加上車速度，車內乘客不會不耐或催促開車，還會說「沒關係，慢慢來」，他不覺得這是多出來的工作，關懷就在生活中。
擔任公車駕駛6年來，康煉傑印象深刻的是有名通勤學生寫信給他，稱因學業壓力心情沈重，看到他對乘客微笑親切打招呼，感動其對工作的熱情，在無助、沈悶生活中看到一點希望，信中寫到「遇見您之後我就試著改變了，在未來職場上我也要當態度最好的那個人」、「您的出現，除了改變了我的態度，其實也算是救了我一命。過了那麼久我還是忘不掉那天您的問早道好」。他沒想到自己能啟動善的影響力，每天都當成開幸福公車。
康煉傑說，剛開始家人覺得當公車司機好嗎，但他以薪資不輸一般上班族，也樂於與乘客互動繼續堅守崗位，當他榮獲交通局表揚「金運獎」，邀請家人觀禮，看見爸爸臉上以他為傲的表情，見證行行出狀元，更希望改變別人對公車駕駛這個職業的印象，提升城市英雄的服務形象。
統聯客運台中市副站長孫紹哲指出，因熟悉多條路線站點，如有其他駕駛休假，康煉傑即是最稱職的支援組成員，公司定期舉辦道安、消防與協助身障者上下車的課程，除了對駕駛訓練與教育，也注重工作態度。
交通局長葉昭甫表示，近日部分業者發生重大事故及服務不當事件，交通局要求客運業者加強對駕駛員落實行車安全，交通安全與服務品質至關重要，台中市目前有18家客運業者，總計近1500名駕駛，每日發車8500多個班次，絕大部份的駕駛都兢兢業業開車執勤，也是台中這座城市擔任疏運與行銷觀光的重要角色。