長榮罷工有盡頭？達人加碼預告：年後機票最低9千有找
2023年新年新氣象，搭上邊境國門解封，已默默掀起民眾出國度假潮，踏上久違的國際旅行。沒想到就在出國尖峰時段，長榮航勤員工不滿員工年終只有1個月，血汗勞動沒換來合理薪資水平，因此「集體技術性請假」似乎想以示抗議，連帶影響到79航班次。對此「蓋瑞哥 機票獵人」透露1句話似乎預告了長榮航勤請假潮「有盡頭」，同時整理出「精選長榮航點年後促銷」，破盤最低價來到8126元直飛宿霧，想搶便宜的旅客不妨參考看看！
記者汪睿琦/綜合報導
今（2）日蓋瑞哥在臉書粉專談到長榮航空年後便宜機票，興奮分享：「2023年第一波促銷就由長榮航空鳴槍開跑了！」蓋瑞哥提到，長榮航空明天起開始促銷亞洲區的短程航線，不論是經濟艙/豪經艙/商務艙，來回機票都折1500 元。其中，相當推薦「桃園-沖繩」以及「桃園-宿霧」2航線，前者最低價9725元，「跟廉航包行李的價格差不多了」；後者則最低價來到8126元，可說是相當佛心價了。
其他像是國人最愛的日本，從桃園直飛札幌（18688元）、東京（14388元）、福岡（13148元）；東南亞像是曼谷（10968元）、清邁（11048元）、新加坡（11072元）、吉隆坡（10888元）、巴里島（16629元），促銷時間從明（1/3）天起到1/16，航班時間則落在1/29到4/30農曆年後了。
不過機票價再怎麼誘人，這次長榮航勤鬧罷工潮是否會影響到年節，甚至是年後航班？蓋瑞哥回答《NOWnews今日新聞》1句話：「長榮這幾天就會解決」，似乎說明了該事件有盡頭，旅客可以先搶好機票，等待後續航勤人員回來上班，就可以開開心心出國玩了。