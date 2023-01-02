長榮航勤員工突襲式請假　張善政：必要時會介入協調

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮海運年終獎金豪發45個月，長榮航空年終獎金也有3個月，新年假期，不少民眾選擇出國旅遊，但負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤年終卻只有1個月，遠低於集團其他公司，因不滿和母公司年終獎金落差大，長榮航勤自發性發起元旦依法休假不出勤，逾200名員工跨年連假期集體突襲式請假以示抗議，導致昨日出入境航班有79班次延誤。
針對長榮航勤員工集體請假事件，張善政表示，市府當然鼓勵勞資雙方對話，勞動局已經去工會關心過，必要時市政府會介入協調。
根據民航局截至1日晚間7時統計，共有79班次貨機和客運航班受影響，包括入境航班35班次、出境航班44班次，其中延誤超過15分鐘航班有49班次，出境客機平均延誤124分鐘，入境客機平均延誤119分鐘。長榮航勤緊急調派40名人力支援，聲稱今日可正常作業。
不過由於桃園航勤企業工會本身也有勞資爭議，在昨日也發出聲明表達拒絕支援，工會理事邱禹誠表示，因為桃勤公司與工會已經有重大的勞資爭議，若因其他公司的勞資爭議要求桃勤員工支援，可能會不可收拾，因此桃勤工會認為不適合介入。此外，桃勤企業工會預計在1月6日到交通部前舉行代表大會，並同步舉辦罷工投票，若無法與資方取得共識，不排除將在春節發動罷工。