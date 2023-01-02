遏止投機！加拿大為保居民住房　禁止外國人買房產

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不過這項法案也有例外狀況，包括允許難民和永久居民等非加拿大公民買房，另外禁令也僅適用城市住宅，不適用於避暑別墅等休閒娛樂物業。
這項法案是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在前年競選期間提出的禁止外國人購買當地房產措施。他所領導的自由黨（Liberal Party）當時表示，加拿大房屋的可取得性吸引投機商、富裕公司和外國投資客，造成著防衛住房未充分利用和閒置、投機猖獗以及價格非漲，「房屋是給人住的，不是為投資客而建的。」
近年加拿大房產價格屢創新高，使得許多加拿大居民無法擁有自己的房屋，促使加拿大政府出招壓抑炒樓熱潮，自由黨在2021年勝選後，便推出「禁止非加拿大人購買住宅法案」（Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act），溫哥華和多倫多等主要市場也對非居民和閒置房屋徵稅。
報導指出，違法買家和協助購入物業的人士可能遭到檢控，違例者最高罰款1萬加元（約台幣22萬5400元），而且法院有權下令賣出物業。
不過根據國家統計機構的數據，外國買家僅佔加拿大房屋擁有權不到5%，有專家認為，加拿大針對外國買家的禁令，不會產生房屋更便宜的預期效果，推出更多住房建設才能滿足需求。加拿大抵押貸款和住房公司（Canada Mortgage and Housing Corporation）過去報告指出，到了2030年，將會需要將近1900萬套住房，意味著必須建造580萬套新房屋，才能滿足需求。