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開工咖啡優惠！星巴克「買1送1」連喝21天　摩斯買10送10

▲開工咖啡優惠多多！星巴克1/3「新年快樂 看到你真好」好友分享日「買1送1」；1/4(三)～1/23(一)則有「紅絲絨系列飲品好友分享」買1送1，加起來總共可以連喝21天！即日起至1/17，foodomo外送平台也有指定飲品「第2杯半價」。另外，怡客咖啡開工穿紅黑色也享「買1送1」，摩斯漢堡安心取優惠則是咖啡「買10送10」、紅茶「買6送2」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲開工咖啡優惠多多！星巴克1/3「新年快樂 看到你真好」好友分享日「買1送1」；1/4(三)～1/23(一)則有「紅絲絨系列飲品好友分享」買1送1，加起來總共可以連喝21天！即日起至1/17，foodomo外送平台也有指定飲品「第2杯半價」。另外，怡客咖啡開工穿紅黑色也享「買1送1」，摩斯漢堡安心取優惠則是咖啡「買10送10」、紅茶「買6送2」。（圖／翻攝自星巴克FB）

記者蕭涵云/綜合報導

跨完年連假收假不Blue，開工咖啡優惠來安慰，星巴克1/3「新年快樂 看到你真好」好友分享日「買1送1」；1/4(三)～1/23(一)則有「紅絲絨系列飲品好友分享」買1送1，加起來總共可以連喝21天，太寵客啦！即日起至1/17，foodomo外送平台也有指定飲品「第2杯半價」等好康。另外，怡客咖啡開工穿紅黑色也有「買1送1」，摩斯漢堡安心取優惠則是咖啡「買10送10」、紅茶「買6送2」。

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1/3「新年快樂 看到你真好」星巴克好友分享日「買1送1」
1/3當天11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

1/4(三)～1/23(一)「紅絲絨系列飲品好友分享」星巴克「買1送1」
星巴克1/4(三)～1/23(一)，至門市購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的紅絲絨系列飲品，其中一杯由星巴克招待。優惠品項包含紅絲絨風味燕麥奶那堤、紅絲絨風味杏仁奶那堤、紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、紅絲絨風味杏仁奶星冰樂，依各門市現貨為準；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

1/17前foodomo外送指定飲品「第2杯半價」
星巴克即日起至1/17，於foodomo外送平台購買二杯特大杯冰熱／風味一致的新品「栗香蒙布朗風味那堤」或「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」，即可享有「第2杯半價」優惠。

2/10前每週三至五foodomo外送指定飲品「買1送1」
同樣在外送平台foodomo，即日起至2/10每週三至五（1/25～1/27除外），購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」，其中一杯由星巴克招待。

另外，怡客咖啡穿紅黑色也有「買1送1」，即日起至1/3，身穿代表「紅」茶拿鐵的「紅色」或「黑」芝麻豆奶的「黑色」，到怡客咖啡可享「紅茶拿鐵、黑芝麻豆奶及經典美式」買1送1優惠（限同品項／容量／冰熱）。摩斯漢堡則推出「MOS新年快樂」安心取優惠，中杯摩斯咖啡「買10送10」；另有「紅兔大展」活動，大杯冰紅茶「買6送2」。

▲星巴克紅絲絨系列飲品，包括紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、冰熱紅絲絨風味燕麥奶那堤等。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克紅絲絨系列飲品，包括紅絲絨風味燕麥奶星冰樂、冰熱紅絲絨風味燕麥奶那堤等。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」、「栗香蒙布朗風味那堤」。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克「茉香柑橘風味醇濃抹茶那堤」、「栗香蒙布朗風味那堤」。（圖／台灣星巴克提供）
▲摩斯漢堡「MOS新年快樂」咖啡「買10送10」。（圖／翻攝自摩斯漢堡APP）
▲摩斯漢堡「MOS新年快樂」咖啡「買10送10」。（圖／翻攝自摩斯漢堡APP）
▲摩斯漢堡紅茶「買6送2」。（圖／翻攝自摩斯漢堡APP）
▲摩斯漢堡紅茶「買6送2」。（圖／翻攝自摩斯漢堡APP）

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