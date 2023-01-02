趙少康籲2024爭取立法院長　朱立倫：媒體人有很多想像力

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朱立倫今下午與台中市長盧秀燕一同合體王鴻薇，赴北市培英公園參加新春親子嘉年華活動。對於趙少康喊話，朱立倫受訪回應，每一個人都有自己的角色，趙少康是媒體人總是有很多創造力、想像力，侯友宜是最好的新北市長就好好做事，現階段就做好市長工作，而他現階段最重要的工作就是讓王鴻薇當選，以及接下來南投補選。朱立倫說，他作為黨主席就把總教練工作做好，謝謝媒體人趙少康發想，但個人角色有所不同。
趙少康已表態有意角逐2024總統初選，更定義自己為「救援投手」，引外界揣設「殺朱拔侯」。朱立倫笑說，「我想他不會殺我吧」，他好好做黨主席，大家團結一致並把現在的角色扮演好，秉持決心國民黨要走對的路、提對的人，及放下自我、無私無我團結努力，就能得到民眾認同並勝選。
此外，針對傳侯友宜多次找國民黨立委江啟臣接棒，遷戶籍角逐新北市長補選。朱立倫直言，侯友宜跟盧秀燕都是最強母雞，也是最好的直轄市市長；他認為，侯友宜現在全力拚市政，江啟臣也是立法院最重要戰將，也是台中最優秀立委，「既然現在兩位都否認，這樣的傳言我就無法回覆了。」
盧秀燕受訪則被問到，侯盧配挑戰2024是否有可能？她則說，國民黨人才濟濟，「只要對台灣好、人民好及各縣市好，怎樣的組合都可以談、可以考慮」；她強調，個人意願不重要，能贏比較重要，國民黨要找出能完全能勝利組合。
媒體追問，認為江啟臣適合接班台中或新北？盧秀燕重申說，國民黨必須在2024總統能贏最重要，要以此為大前提，其他都可以討論。談及對侯郭配想法？盧秀燕指出，趙少康講的也未脫離她的範圍，她講的是大範圍、大框架，2024國民黨要能贏，怎樣的組合大家都可談並集思廣益，不只是趙少康善意，包括王鴻薇也會有一些想法，這都可以討論。