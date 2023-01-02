政院提議要幼兒園學童辨別砲彈聲？朱立倫：家長無法接受
兩岸關係持續緊張，行政院兒童及少年福利與權益推動小組遭媒體揭露，去年10月31日召開臨時會議，建議針對高中以下學校定期辦理戰備演練，包括幼兒園學童都要學習辨別砲彈聲，引發在野黨群起質疑。對此，國民黨主席朱立倫今（2）日受訪痛批，民進黨舉動讓家長無法接受，應創造和平環境避戰。
記者翁子竣／台北報導
朱立倫與台中市長盧秀燕今下午前往北市培英公園，合體北市第三選區立委補選人王鴻薇一同參加新春親子嘉年華活動。有鑑於台海緊張局勢仍不見緩解，朱立倫今受訪先被問到，幼稚園要開始學習分別砲彈聲？他回應，國民黨真正目標，就是希望透過堅實國防與交流對話，並創造和平環境避戰。
朱立倫表示，民進黨終於知道對話交流及避戰很重要，但同時又要小朋友做任何砲彈學習及備戰準備，「這是所有家長都無法接受的」。盧秀燕受訪也斥責，她跟王鴻薇都覺得不以為然，「我是媽媽市長、她是媽媽民意代表」，希望孩子在無憂無慮環境下長大，而不是擔心受怕並熟悉砲彈聲，她呼籲民眾在這次立委補選，支持致力和平、主張讓孩子無憂無慮長大的王鴻薇。
此外，針對新任國台辦主任宋濤首度發聲，基於一中原則與九二共識下，會與台灣各界有識之士深入協商。朱立倫回應，國民黨跟對岸管道很暢通，對話或交流最重要是為人民做事、幫民眾解決問題，現階段最關心的是台胞、台生、台商能否回來過年？會全力以赴幫忙，也希望對岸全力支持，「更拜託民進黨不管怎樣，讓台灣人回家過年吧。」