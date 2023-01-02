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中警四分局擋下民眾4千萬血汗錢遭詐

▲副分局長呂松林親上警察廣播電台臺中分臺「945會客室」節目揭密詐騙集團慣用伎倆（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲副分局長呂松林親上警察廣播電台臺中分臺「945會客室」節目揭密詐騙集團慣用伎倆（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

農曆春節將屆，民眾手頭上常有大筆現金流動，詐騙集團亦掌握此機會，各式詐騙手法傾巢而出，有鑑於此，臺中市政府警察局第四分局副分局長呂松林親上警察廣播電台臺中分臺「945會客室」節目揭密詐騙集團慣用伎倆，並指出第四警分局於去(111)年總共阻詐4082萬元，挽回許多民眾的血汗錢。

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呂松林副分局長說，這些不法分子分工精細，為了取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑進而忘了對外求助；在展開取信於民的第一步後，運用人性的弱點或貪念藉此詐取財物為最終目的。截至目前為止臺中市政府警察局第四分局阻詐62件，總金額達新台幣4082萬元，經統計全臺中市阻詐金額已超過5億元，金額之龐大令人咋舌。希冀透過報章雜誌的刊載加上廣播電台的強力放送，將反詐意識深植民眾心中，讓全民打詐更見功效。


依據內政部警政署刑事警察局111年1月迄今之詐騙案件，民眾遭詐欺案件最多案類依序為「假投資詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」、「假網拍詐騙」、「假冒親友詐騙」4種類型，統計至111年為止，員警曾單次阻詐新台幣688萬元，詐騙集團宛如變形蟲般，常利用時事、特殊節慶等時機行騙，但仔細剖析依然跳脫不出這4種模式， 惟有謹記「一聽、二掛、三查證」原則，才能避免自己淪為詐騙集團眼中的肥羊。


呂松林副分局長表示，112年加強重要節日安全維護工作已如火如荼進行，有關微型電動二輪車新制已上路，除須投保、懸掛牌照外，規定年滿14歲才能騎乘；再次提醒聽眾，騎乘微型電動二輪車，須遵守相關交通規則，才能平安、幸福、快樂過好年。
 

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