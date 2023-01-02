中警四分局擋下民眾4千萬血汗錢遭詐

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呂松林副分局長說，這些不法分子分工精細，為了取信被害人，擅長創造出各式各樣的情境，讓民眾深信不疑進而忘了對外求助；在展開取信於民的第一步後，運用人性的弱點或貪念藉此詐取財物為最終目的。截至目前為止臺中市政府警察局第四分局阻詐62件，總金額達新台幣4082萬元，經統計全臺中市阻詐金額已超過5億元，金額之龐大令人咋舌。希冀透過報章雜誌的刊載加上廣播電台的強力放送，將反詐意識深植民眾心中，讓全民打詐更見功效。
依據內政部警政署刑事警察局111年1月迄今之詐騙案件，民眾遭詐欺案件最多案類依序為「假投資詐騙」、「ATM解除分期付款詐騙」、「假網拍詐騙」、「假冒親友詐騙」4種類型，統計至111年為止，員警曾單次阻詐新台幣688萬元，詐騙集團宛如變形蟲般，常利用時事、特殊節慶等時機行騙，但仔細剖析依然跳脫不出這4種模式， 惟有謹記「一聽、二掛、三查證」原則，才能避免自己淪為詐騙集團眼中的肥羊。
呂松林副分局長表示，112年加強重要節日安全維護工作已如火如荼進行，有關微型電動二輪車新制已上路，除須投保、懸掛牌照外，規定年滿14歲才能騎乘；再次提醒聽眾，騎乘微型電動二輪車，須遵守相關交通規則，才能平安、幸福、快樂過好年。