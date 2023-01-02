二、三胎加碼生育津貼1萬元 張善政：元旦寶寶已可適用
桃園市長張善政今（2）日由副市長王明鉅及衛生局長劉宜廉陪同，前往中壢區宏其婦幼醫院探視院內昨日接生的元旦寶寶，並致贈賀禮為新生兒家庭送上祝福。張善政指出，選前他提出「桃園6善好」婦幼政策即將上路，其中鼓勵生育政策部份，包含加碼育兒津貼，感謝議會配合通過預算，昨日出生的新生兒理論上已經可以適用加碼。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，台灣少子化的問題備受關注，桃園市生育率約千分之8.8，是六都中最高，109年及110年均有近2萬名新生兒，不過去（111）年略為減少，約有1萬6870名新生兒。桃園昨（1）日共誕生77名元旦寶寶，今日除了恭喜誕生小嬰兒的家庭之外，也希望讓外界知道，市府未來將透過生育補助、產前產後完整照護等政策，讓父母更無後顧之憂，放心在桃園生兒育女。
張善政提到，昨日桃園共誕生77名元旦寶寶，其中宏其婦幼醫院有19名元旦寶寶誕生，是接生數較多的醫院，期待今年桃園出生人數可以突破2萬人，市府也會實現各項政策，例如加碼第二胎、第三胎育兒津貼，讓市民有信心，願意在桃園孕育下一代。
張善政表示，選前提出6項婦幼政策，和國中小免費營養午餐、老人三節禮金加碼都屬於同一類，在原本的預算中就已經有科目，感謝議會配合通過預算審議，之後只是要在預算的規模上再加多一點，政策實施沒有問題，像是昨天出生的寶寶是第二胎、第三胎者，就已經可以適用「多一胎加一萬」的補助規定。
市府衛生局說明，桃園市昨日共誕生77位元旦寶寶，包括男寶寶36人、女寶寶41人，其中1對龍鳳雙胞胎在林口長庚醫院出生，最早出生（0:15）的寶寶在敏盛綜合醫院出生，另接生人數前3名醫院，依序為宏其婦幼醫院19位、宋俊宏婦幼醫院10位、林口長庚及禾馨婦幼診所各7位。