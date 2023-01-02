合體藍營大咖拚勝選　盧秀燕讚王鴻薇：最勇敢、正義民代

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朱立倫感謝盧秀燕來幫忙，及昨天與前天新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠也都分別來相挺，台北市長蔣萬安則也責無旁貸。朱立倫強調，相信包括桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，每一位國民黨團隊，只要王鴻薇有需要，國民黨就會扮演平台，希望大家都來幫忙。
盧秀燕則表示，她當過六屆立委，且都是民選並非不分區，深切了解一個國會議員重要性，她稱讚王鴻薇有兩個特質是其他候選人所不具有的，一、王鴻薇非常正義、勇敢，敢說別人不敢講的事情、敢幫助別人不敢幫的人，是她看過最勇敢、正義的代表。
二、全國各地很多市議員與立委合屬聯合服務處，目的是不管中央跟地方都能聯合服務，而王鴻薇有五屆北市議員資歷，對台北市政耳熟能詳，若進到國會去又有國會經驗，加上地方事務一個服務處就能做最好服務，這對北市民最有利。
盧秀燕強調，在這場選舉中，「王鴻薇就是最好的人選，這個不用質疑」；王鴻薇不只擁有國會議員高度，選戰中還拋出還稅於民政見，進而成為全國議題，且藍綠都跟進，此情況下進入國會，一定會成為很傑出的國會議員，有效監督為人民爭取最有利事務。
王鴻薇也說，最後黃金周大家都極力爭取選票，感謝盧秀燕百忙中特地北上幫忙加油打氣，還有朱立倫也很關心這次選舉。王鴻薇表示，大家都知道盧市長是「媽媽市長」，朱立倫則也說她是「媽媽立委」，未來要跟盧秀燕多多學習，溫柔、堅定是作為民代，並為人民服務最基本原則。
另外，王鴻薇預計明與18名國民黨籍北市議員合體站路口拜票，卻不見遭指與黑道有牽連的台北市議會副議長葉林傳。王鴻薇說，明天18名北市議員幫忙站路口，還是有很多人沒有出現，但這不代表不支持她或刻意缺席，是因為快要過年大家比較忙。
王鴻薇強調，相信北市所有議員，甚至這段時間包含高雄、新北等外縣市議員，都來幫她站路口、掃市場，看到國民黨非常團結一面，也感到幸運且幸福。