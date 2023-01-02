開工憂鬱陰天難逃！北部「這天」撥雲見日 周末又冷一波
近日受東北季風、南方雲系雙重影響，迎風面桃園以北、東半部地區、恆春半島持續有局部短暫雨情形發生，基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭地區則持續有較大雨勢發生，讓民眾過了一段濕濕冷冷的元旦廉價。氣象局指出明天開工日，憂鬱陰天飄雨還沒完，除了北海岸、宜蘭2區會有較大雨勢外，明天天氣偏向「細雨綿綿不斷」，雲層也持續籠罩。至於北部居民何時能「撥雲見日」？氣象局說，持續到週六預估就又會有北方乾冷天氣南下，屆時雲氣就會散去，出太陽機率就也跟著升高。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠指出，受東北季風影響迎風面桃園以北、東半部、恆春半島三區民眾可能還得忍受局部短暫雨；大雨特報地區包含基隆北海岸、宜蘭東北部地區、大台北山區也還是會有局部大雨發生。曾昭誠說，持續北移的南方雲系還是會持續影響到西半部山區，不過新竹以南的平地民眾就比較幸運，天氣會轉為多雲型態，下雨機率也跟著降低。
氣溫部分，曾昭誠提醒各地早晚都還是會偏涼，北部地區落在攝氏15-18度之間，到了白天溫度變化不會太大；中南部、東部地區則來到攝氏16-23度之間，溫差會相較北部來講更大一些。曾昭誠指出，未來一週氣溫差別不大，基本上都是「下降一些、上升一些」的趨勢，不過週六預估又會有一波北方乾冷空氣下降，大約降至14-15度左右，至於會不會再成為新一波寒流？氣象局會持續觀察。
北部民眾經過多日的陰天陰霾，何時能迎來撥雲見日的一天？曾昭誠表示，週六因應北方冷空氣下降，全台天氣預估會轉為乾冷，水氣收乾、雲量減少的情況下，要見到陽光的機率也會相對提升。