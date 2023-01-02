翁立友才曝喜訊！「哥哥」爆女粉包養 認了有最愛的女人
有「中部情歌王子」之稱的陳志雄（雄哥）推出新歌《癡情風雨》，成為台視戲劇《加油喜事》主題曲，身高185公分的他，今年56歲，是個紳士帥大叔，又因為長相酷似翁立友，常常被粉絲誤認，有趣的是，當他否認後，常有人再追問：「那你是翁立友的哥哥嗎？」讓他苦笑不得，直說：「沾光了！」可見兩人真的面容激似。
記者吳雨婕/綜合報導
陳志雄從小喜歡唱歌，對於音樂的音感敏銳、有天份，從國小時期就代表學校參加全縣歌唱比賽，奪得冠軍，生涯歷經200場以上歌唱比賽，可謂沙場老將，還曾在比賽中對壘過當今台語歌壇紅星陳隨意、陳淑萍，經驗非常豐富。引人注意的是，人人見到他都說他是翁立友，以為他和翁立友是兄弟 ，讓陳志雄也打趣說：「有機會可以兄弟相見歡一下！」
陳志雄歌聲迷人，台風更有魅力，一雙溫柔眼神電力十足，相當獲得女性粉絲歡迎，說到瘋狂史，據說曾有人送黃金、打項鍊要送他，有次還曾遇到女粉絲要求雄哥簽名在她的內衣上，更有粉絲說要長期「贊助」、「支持」他，表示會每天派車接送雄哥去歌唱班，只要陳志雄每天都能唱歌給她聽，林林總總都讓陳志雄很感謝歌迷對他的熱情，直鞠躬婉謝說：「感激，心領了！」陳志雄已有美滿家庭，育有一女，他說家中已有兩位最愛的女人，不敢造次。