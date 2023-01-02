蘿莉塔「配對超帥老公」影片被挖！初次見面害羞喊：好帥
從《大學生了沒》出道的38歲女星蘿莉塔昨（1）日深夜宣布被求婚喜訊，在臉書、IG曬出婚戒照，雖然她沒有公開未婚夫長相，不過從好友發文仍能看見未婚夫「超帥長相」。事實上，蘿莉塔的未婚夫就是演員戴偉智，兩人2016年一起上節目《小明星大跟班》聯誼配對的影片也被挖出，蘿莉塔初次見到戴偉智時還興奮到嗚嘴，直呼：「好帥」、「他的臉是我的菜」。
娛樂中心／綜合報導
戴偉智當時在節目《小明星大跟班》分享自己為蘿莉塔畫的可愛插畫，他表示：「我看到妳有一張照片我覺得蠻可愛的，就把妳畫出來。」蘿莉塔聽完也笑開懷，臉甚至還有一些紅，主持人吳姍儒也幫腔：「有感情！」後來，蘿莉塔在配對階段選擇戴偉智，她害羞表示：「他畫得很厲害，而且他的臉是我的菜，我喜歡白白、五官很深的！」雖然戴偉智的第一選擇並不是蘿莉塔，配對宣告失敗。不過兩人因為該集節目牽起緣分，後來低調交往4年，如今戀情修成正果，兩人即將攜手邁入人生下個階段，也讓該片段增添不少浪漫氛圍。
蘿莉塔昨日深夜在臉書發文，表示去年1月29日，她參加吳姍儒的婚禮接到了捧花，當時每個人都說拿到捧花的人應該一年內會出嫁，「我說屁啦不可能，沒想到2023年1月1日，我真的嫁出去了！謝謝Sandy的魔力捧花，承妳吉言了。」至於未來是否有規劃生子，她也透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「因為剛剛被求婚，一切來的有點突然，但是是開心的事，未來的一切順其自然。我們都很喜歡小孩，所以也不排除有小孩，加上年紀也到了。目前有在看登記的時間，一切都往好的方向出發，感謝大家的祝福」。（編輯：郭佩蓉）