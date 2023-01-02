野球名人房／裁判甘苦談！東哥特別喜歡蘇建文當主審？
上週《野球名人房》邀請在中華職棒執法3000場的裁判蘇建文老師上節目和東哥及何美聊擔任裁判的大小事，以及回顧2003年總冠軍戰鄭兆行漏踩壘包事件，這一集蘇老師要跟粉絲們來分享擔任裁判的精力和背後辛苦的故事。
運動中心/綜合報導
節目一開始蘇建文就坦言，自己曾經想過要轉換跑道，他說：「當裁判是一個吃力不討好的工作，薪水並不是特別高，但卻要不斷受到批評，不過我就是一直告訴自己要熱愛工作、要堅持下去，才有今天3000場執法的成就」。
據了解，蘇建文老師對好球帶要求非常嚴格，東哥在球員時期就非常喜歡蘇老師當主審，他表示：「因為老師的好球帶比較窄一點，所以我在打擊的時候就可以更容易鎖定投手的失投球」。
執法經驗非常豐富的蘇建文老師，在球場上難免會遇到一些讓他非常為難的事情，他說：「最難的情況就是很溫馴但是很囉唆，解釋半天他又不下場，如果說教練出來抗議非常火爆然後又做很多不雅的動作，根據規則就可以要把他趕出去，他必需要為他的行為負責」。
許多球迷朋友非常好奇，一場棒球比賽裁判到配置是如何安排？是否會依照比賽的重要性來調整裁判名單？1/2（一）晚間八點，請記得準時收聽收看《野球名人房》喔。