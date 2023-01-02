林舒語「二度失去寶寶」崩潰痛哭！心碎喊：為什麼又離開
女星林舒語從《大學生了沒》出道，參與過不少戲劇演出，2015年與圈外男友結婚，婚後育有2子，一家四口生活幸福美滿。她2020年底發現懷第三胎，卻因為子宮外孕造成大出血，手術後沒能保住寶寶。豈料，今（2）日她在臉書發文表示：「我送走了第二個忘記帶東西的小天使。」透露寶寶在產檢時心臟停止跳動，崩潰直呼：「為什麼是我，為什麼又離開了？」讓大批粉絲相當心疼。
娛樂中心／綜合報導
林舒語今日在臉書發文，表示：「我送走了第二個忘記帶東西的小天使。這段期間的情緒，大概就像雲霄飛車一樣，從自己發現的喜悅，接著偷偷請朋友帶我去見寶寶第一面，還拍下祂噗通噗通跳動的模樣，連身旁朋友一個個知道當下的興奮影片都被我記錄下來。」後來當老公第一次陪她去產檢時，才發現寶寶心臟停止跳動，「這是第二次了。當下我離開診間就再也忍不住崩潰了，為什麼是我，為什麼又離開了」？
林舒語說，接著的那段時間，她正常生活，照著原本的安排正常上課、原計畫出遊、跨年，不過情緒就是哭完笑、笑完哭，她直到送走寶寶才公布這件事，「直到今早正式送走祂了，心情反而平靜了一些，如果祂真的選定我了。祂就會再回來的，讓提前知道的朋友們擔心了，還有現在才知道的你們別擔心。我沒事的」。
貼文一出，網友紛紛留言，「加油加油，會再回來的」、「秀秀」、「好好休息！顧好身體小天使會再回來的」、「妳是最棒的媽咪，一切都會有最好的安排的」、「把身體照顧好，好好休息」、「加油喔，身體養好，會再回來的」、「加油，放寬心」。（編輯：郭佩蓉）