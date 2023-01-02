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蔣萬安擬恢復重陽敬老金　黃珊珊：長輩絕不希望舉債發錢

▲針對台北市長蔣萬安擬恢復發放重陽敬老金，前台北市副市長長黃珊珊表示，長輩絕不希望舉債發錢。(圖／翻攝自黃珊珊臉書)
▲針對台北市長蔣萬安擬恢復發放重陽敬老金，前台北市副市長長黃珊珊表示，長輩絕不希望舉債發錢。(圖／翻攝自黃珊珊臉書)

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安宣布上任後要發放重陽敬老金1500元。不過，卻引發前台北市政府柯文哲團隊的質疑。前台北市副市長黃珊珊今（2）日表示，重陽敬老金的議題已經紛紛擾擾多年，不管是選前或選後，她的立場都是一樣，對長輩的照顧與福利，不只是一年1500元而已，台北市的長輩也絕不會希望台北市政府舉債來發敬老金。

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黃珊珊透過臉書發文表示，長輩從健康、亞健康、長照、安養、善終，都是政府無可迴避的責任，但同時要兼顧年輕世代的負擔，也就是說，必須在謹守財政紀律的原則下，兼顧高齡少子化對三明治世代造成的衝擊。過去她在市府時期的規劃，是在台北市每年歲出歲入剩餘款中提撥10%來核發敬老金，目的就是要各機關努力開源節流，不以舉債方式發錢。

黃珊珊指出，選戰時大家都只會開支票發錢，這麼做也許可以得到選票，但是不負責的政策將會是下一代的沈重負擔。長輩在家裡，也不會要小孩去借錢給他們花，她也相信，台北市的長輩也絕不會希望台北市政府舉債來發敬老金。

黃珊珊表示，從數字來看，台北市政府的長者福利預算已經從40幾億暴增到70幾億，其中重陽敬老金總數大約是7億多（隨著高齡化只會越來越高），比較重要的增加主要是長輩健保全額補助（有排富）。接下來面臨高齡社會，長照預算也將暴增（長照2.0），社會局的預算已經達到220億左右，換句話說，台北市政府非常有可能必須要舉債才能負擔這些社會福利經費，未來當然就可能成為下一代的債務負擔。

黃珊珊指出，柯市府8年來沒有舉債，但是社福預算一直在增加。主要是因為節省掉各種浪費，不貪污、不浪費，省下的錢不但可以還債570億，而且還可以逐年增加社福支出，硬體建設也沒有少。不論中央或是地方，對民眾來說，政府發錢當下自然是開心的，但如果沒有具體財源，只剩舉債，對下一代都是很不負責任的做法。

黃珊珊說，「我媽媽93歲，他也對重陽敬老金很介意，但我相信，就跟所有台北市的長輩一樣，他們都會希望下一代過得更好！」

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