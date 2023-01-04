今日最聚焦／中國解封！醫籲台灣口罩鬆綁「春節後再說」

現今中國染疫人數持續上升，但快篩陽性感染者未納入確診，實際上感染者人數恐比官方數據高上更多。被問及是否可能已有新變異株在中國境內流行，王復德表示，是否有新變異株還需要檢測才知，現在多為Omicron變異株，Omicron變異特性是傳染力會越演化越高，但重症程度可能會比較低不過王復德也說，最怕的就是會出現另外一種變異株，像是以前流行過的Alpha、Delta等，傷害程度都比Omicron更大，因此需要依靠監測，他也建議，中國入境旅客若為陽性，應該檢測是感染哪一種變異株，也可以當作未來治療的防疫方針。談及台灣是否可能因為返台台商再掀疫情，王復德坦言有可能，他解釋，若未在邊境檢驗出染疫者，染疫者就會進入台灣本土，等到過2至3日檢驗出陽性時，已經可能傳染給其他人了。王也呼籲，返台民眾應適度作好防疫規定，降低對台灣的衝擊，也預防有難以預料的新變異株。王復德提醒，邊境檢疫政策要視中國疫情適當調整，雖然不希望台灣又走回頭路，恢復隔離檢疫等，但仍要視疫情變化調整，最重要的還是不要讓台灣疫情衝擊百姓生活與經濟。至於台灣口罩規劃兩階段放寬，是否有必要放慢開放腳步，王復德認為，現階段室外可免戴口罩，但許多民眾還是會不放心戴上口罩，若還想進一步放寬，春節過看疫情狀況較為合適，現在開放還太早，要再收回也是很大的挑戰，對公信力不太好。王復德也提醒，民眾要記得打疫苗，若有血液疾病等或是打疫苗產生抗體效果不佳者，也有長效的單株抗體可以施打與預防，另有症狀者應即時篩檢，高風險族群仍要做好防疫措施，確診需及早治療，「不要一下子就完全就跟以前一模一樣，那現在我是覺得還不到那個完全都不用戴口罩等等那些程度」。