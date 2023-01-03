蘿莉塔嫁富三代被唱衰「一定很快離婚」 回應讓網友服了
38歲蘿莉塔（本名李家佳）元旦深夜宣布接受同齡演員戴偉智的求婚，未婚夫富三代家世引發關注，蘿莉塔昨（2日）坦言不少酸民看衰她一定很快就離婚，本人直率表示：「隨緣吧！」
娛樂中心／綜合報導
蘿莉塔在粉專發文感謝大家的祝福，透露也收到「一定很快會離婚」、「看妳能撐多久」、「不會幸福啦」等留言或私訊，「老實說，不用你們講，這些事我自己都想過」，她說看過身邊有朋友求完婚後就分手，還有婚禮前一個禮拜反悔，離婚更不用說，10根手指頭數不完。
對於部分網友的酸言酸語，蘿莉塔看很開，「感情的事本來就很難講，所以我絕不會打包票我一定從此就幸福快樂或天長地久，我只想把當下的喜悅分享給大家，如果未來能很幸福當然最好，沒有的話也是人生。花開花落自有時，在花開時好好把握，其它就隨緣吧！」展現高情商。
多數支持蘿莉塔的網友留言：「沒問題的，妳一定會超幸福」、「恭喜～自己開心就好」、「現在的人不知道是什麼心態，好好的一件事情，都一定先詛咒他人才舒服嗎」、「享受自己的人生就好，他人的負面言語也只是羨慕與忌妒」、「讀的書多心態是比較健康」、「不懂得祝福的人一定不善良，相信妳自己能擁有幸福」！（編輯：楊穎軒）