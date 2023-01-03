名家論壇》單厚之／民進黨眼中的兩個台灣

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蔡英文說不發錢的理由是因為全球通膨，有經濟衰退的風險，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源，優先協助高風險的國人與產業，來維持國家因應危機的韌性。而主張發現金的民進黨立委管碧玲則表示，68.31%的受薪階級薪資低於平均薪資是歷年最高；台灣的「房價收入比」達21.78，要不吃不喝21年才買得起一戶房子，民眾的剝奪感很深。不少綠營人士也都表示，這兩年民眾生活的確過得不好，所以很需要普發現金、照顧全民。
綠委們現在擺出一付「己飢己溺」的樣子，但選前的民進黨可不是這麼說的。今年5月蔡英文說，台灣經濟成長率是11年來最好的成績；10月蔡英文又說，台灣GDP將達到3萬5510美元，可能首次超越日本、韓國，成為亞洲第一。
而蘇貞昌則在2021年底自豪的說自己創下：投資率21年最高、失業率21年最低、外銷訂單21個月成長的「3個21」。到今年3月施政報告時，蘇貞昌更宣稱寫下「台灣經濟奇蹟2.0」，台灣經濟成長率不僅是亞洲四小龍之首，也是全世界主要經濟體唯一正成長。10月蘇貞昌又說，「台灣經濟基本面良好，專業機構評價很高」、「明年經濟仍能穩健成長，優於世界主要國家」。
結果同樣一個台灣、相差不到2個月的時間，在蔡英文和民進黨人的口中，就突然變成「有衰退的風險」、「人民生活確實不好」？同樣一個台灣，兩種截然不同的描述，選前、選後的民進黨，總有一個在說謊。
同樣的，去年發「五倍券」時，行政院還一再聲稱說，有多好又多好的乘數效果，可以有效振興經濟；怎麼到了今年蔡英文的口中，還稅於民就變成了「主張皆大歡喜」，頗有點指責主張者不負責任的味道。是快卸任總統、黨主席也辭了，所以民進黨的勝敗就不甘自己的事？也不用政策買票了？
這次的超徵4500億的風波，其實也是因為民進黨習慣「大內宣」、「自吹自擂」而起。所謂的「超徵」其實就是稅收的實際數額高於預算數，4500億這麼大金額的落差，意味著財政部在預估稅收時，對國家經濟前景的掌握度不好，是部會失能的表現。
對於歲入的預估太低，必然會連帶影響規劃歲出的空間。如果政府早就預計到今年的稅收會好，其實在經濟發展、社福或建設各方面，就可投入更多的預算，以強化國家的競爭力或提升人民福利。而錯估的結果，這些基本上只有還債一途，不管是整體的效益或政府施政的能力，其實都是一種損失。
原本大額超徵是政府失能、失職的表現，結果到了民進黨政府口中，就變成了經濟亮眼、民進黨執政有成的象徵。而既然經濟強勁亮眼、民進黨執政好棒棒，還稅於民就變成理所當然的選擇。結果也就理所當然的戳破了民進黨長久編織的謊言。
蔡英文在元旦談話中指出，超徵的4500億中央佔3800億，其中有1000億要撥補勞保和健保基金財務缺口，並挹注台電資源，進行電價補貼。翻譯成白話文就是，其實勞保、健保都已經欠了一屁股債，只是因為民進黨政府一直沒解決，所以必須要拿預算去貼；而台電這一、兩年電價凍漲的窟窿也是嚇死人，政府不補就快破產了，所以必須要先把錢給他們。
即便民進黨再能吹牛、再會宣傳，都改變不了國家財政「金玉其外、敗絮其中」的事實。即便民進黨再膨風、再怎麼會喊口號，也改變不了基層經濟情況不佳、人民相對剝奪感高，民怨爆棚的事實。
明年初就要舉行總統、立委大選，民進黨立委總算開始緊張、開始正視民意，而不再只有黨意、上意。但民進黨立委搞錯了方向，發錢、討好選民，並不能改變民進黨的困境。這兩年民進黨3倍券、5倍券都發了，結果還是輸到脫褲子。
民進黨立委真該檢討的是，究竟是誰的執政、如何執政把台灣搞出這些他們口中的困境？自己和民進黨又為什麼會容許蔡英文和蘇貞昌，在過去一年多不斷顛倒黑白，無視民間疾苦把自己的施政吹上天？不能、不願、不敢承認自己執政的失敗跟缺失，就不可能會出現真正的改革和改變，就必然會繼續重蹈覆轍。
●作者：單厚之／資深媒體人
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