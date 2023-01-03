萬四保衛戰！2023交易首日開低走低 主機板與遊戲點火種
美股2022年封關日收黑，創2008金融海嘯來最差年度表現。而台北股市今（3）日為2023年第一個交易日開紅盤，早盤開低走低，跌80多點來到14054點，面臨萬四保衛戰。權值股台積電與其他大型電子股熄火，中小型股有表現。其中，台積電概念股與主機板族群紅通通，部分生技醫療、國防航太股與遊戲股逆勢走強。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數30日下跌73.55點，或0.22%，收33147.25點；那斯達克指數下跌11.6點，或0.11%，收10466.48點；標普500指數下跌9.78點，或0.25%，收3839.5點；費城半導體指數下跌2.83點，或0.11%，收2532.11點。
台北股市今日開盤面臨萬四保衛戰，早盤一度跌80多點，來到14054點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4.5元，來到444元，跌幅0.7%。不過台積電3奈米量產與擴廠，帶動台積電概念股，像是映泰、帆宣、世芯、智邦、閎康漲1到5%之間。
至於同樣為晶圓代工的聯電跌0.3%，世界先進小漲、力積電漲0.4%。其他重要電子股，如聯發科跌0.4%，來到624元。鴻海跌0.5%，來到99.3元。至於和碩、群創、華碩、宏碁、緯創、旺宏、英業達、日月光、台達電都走跌。友達、國巨、元太則逆勢走高。
而今日盤面焦點有主機板族群，其中青雲漲7%，力麗店、映泰、微星漲1到4%多。部分生技醫療走高，晉弘、美時、光麗、泰福、安克、強生、保瑞、智擎漲1到2%。國防航太概念股也相對強勢，八貫、嘉裕、和成漲1到2%。而遊戲股旺季即將到來，泰偉漲6%，網龍、大宇資、橘子、昱泉漲超過1到2%。